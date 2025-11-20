Francesca Fialdini: “Male alle costole ma i miei colleghi a Ballando credono finga di essermi fatta male”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I colleghi di Francesca Fialdini a Ballando con le stelle avrebbero cominciato a farle qualche sgambetto in vista di un eventuale rientro in gara. A rivelarlo è stata la stessa conduttrice Rai nel corso dell’ultima puntata di Ballando Segreto. Fialdini ha dovuto temporaneamente abbandonare il programma a causa di un doppio infortunio: una distorsione al piede e la frattura scomposta di due costole. In attesa di guarire completamente e riprendere gli allenamenti, è stata costretta a fermarsi, pur continuando a sperare di poter tornare in pista il prima possibile. Ma non tutti, dietro le quinte, le starebbero facilitando le cose.

Cos’è accaduto a Francesca Fialdini dietro le quinte di Ballando con le stelle

Intervistata da Milly Carlucci, Francesca ha confidato che, nonostante i referti medici, alcuni colleghi non crederebbero al suo infortunio. "Con le costole sto facendo fatica, mi provocano dolore e sono costretta a prendere antidolorifici e antinfiammatori, ma i miei colleghi non mi credono", ha raccontato la conduttrice. A far nascere qualche sospetto sarebbe stato il fatto che Fialdini continui a camminare regolarmente nei corridoi, cercando di muoversi il più possibile. La sua forza di volontà e la capacità di resistere al dolore avrebbero alimentato i dubbi di alcuni personaggi noti del cast, dei quali Francesca ha preferito non fare il nome.

Francesca Fialdini potrebbe ancora tornare in gioco

Non è dett che l’infortunio priverà Francesca della possibilità di tornare a Ballando con le stelle. Secondo il maestro Giovanni Pernice, che l’ha invitata a vedere il bicchiere mezzo pieno, un ritorno sul palco non sarebbe impossibile: basterebbe che le ossa coinvolte nella frattura presentassero una calcificazione sufficiente a permetterle di muoversi senza rischi. In vista di un potenziale rientro, Francesca si sta sottoponendo a ogni trattamento utile, dalla fisioterapia alla magnetoterapia. E chissà che, nel giro di qualche giorno, il suo impegno non venga ripagato con la possibilità di tornare a esibirsi.