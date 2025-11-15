Il Sun accusa Giovanni Pernice di avere toccato Francesca Fialdini contro la sua volontà: interviene Carolyn Smith

Una bufera partita dalla Gran Bretagna ha investito Giovanni Pernice, maestro di danza a Ballando con le stelle, dopo un articolo pubblicato dal tabloid britannico The Sun. Il giornale ha rilanciato una clip tratta dal talent show nella quale, secondo la loro ricostruzione, il ballerino avrebbe appoggiato una mano sulla vita di Francesca Fialdini senza che la conduttrice lo gradisse. Nelle immagini si vede Fialdini allontanare la mano del suo maestro, gesto che il tabloid ha definito “imbarazzato” e che ha immaginato suggerisse un rifiuto, una richiesta di spazio non rispettata dal coreografo.

Perché Francesca Fialdini ha spostato la mano di Giovanni Pernice

Sui social, però, numerosi spettatori italiani dello show del sabato sera condotto da Milly Carlucci hanno difeso strenuamente Pernice, fornendo una lettura diversa del gesto sottolineato dal filmato del Sun. Secondo tale interpretazione, Fialdini stessa teneva a sua volta una mano sulla vita del maestro (e compagno di Bianca Guaccero) e il gesto che l’ha vista spostare quella di Pernice sarebbe stato dovuto ai dolori causati dall’infortunio riportato nei giorni precedenti. Una versione confermata anche da Carolyn Smith, presidente di giuria del programma, che ha invitato il giornale a utilizzare maggiore prudenza: “Lei aveva dolore alle costole a causa degli esercizi. Basta esagerare con cose che non esistono”.

Il precedente di Giovanni Pernice nella versione britannica di Ballando con le stelle

Nel suo articolo, The Sun ha richiamato alla mentre dei lettori anche il precedente che ha coinvolto Pernice durante la sua partecipazione a Strictly Come Dancing, la versione britannica del programma. Il tabloid ha riproposto il caso delle accuse mosse nel 2023 da Amanda Abbington a Pernice, all’epoca suo maestro di ballo. L’attrice segnalò alla BBC comportamenti di Giovanni da lei ritenuti inappropriati, atteggiamenti che sosteneva si fossero consumati durante i loro allenamenti e che avrebbe inquadrato il professionista come "meschino e crudele". L’emittente condusse un’indagine interna e comunicò di avere accolto una parte delle contestazioni (6 su 18 totali), precisando però di non avere riscontrato alcun episodio di aggressione fisica. Pernice ha sempre negato di aver avuto atteggiamenti violenti o intimidatori e, dopo la conclusione dell’inchiesta, ha pubblicato un messaggio sui social definendosi sollevato dall’esito.