Altra tegola per Francesca Fialdini a Ballando, Giovanni Pernice: “Mi è uscita la spalla in puntata”

Giovanni Pernice nella puntata di Ballando segreto di oggi ha rivelato che nella scorsa puntata ha ballato con la “spalla fuori”. Francesca Fialdini non ne era a conoscenza, il ballerino l’ha però rassicurata: “È rientrata, è tutto risolto”.

Non finiscono i guai per Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, la coppia di Ballando con le stelle che dopo aver incantato i giudici e il pubblico con i loro balli, sono stati costretti a frenare la corsa a causa dell'infortunio della conduttrice. Nella scorsa puntata si sono esibiti nonostante il piede fuori uso della Fialdini, ma durante l'esibizione qualcos'altro è andato storto. Oggi, quindi giorni dopo la diretta, sia il pubblico che la conduttrice sono venuti a conoscenza dell'infortunio del ballerino professionista che, durante una presa, è stato vittima di un problema alla spalla.

Nel nuovo episodio di Ballando segreto, il format di RaiPlay che mostra i retroscena del talent di Milly Carlucci, la coppia di concorrenti ha fornito aggiornamenti sull'infortunio che due settimane fa li ha ostacolati. La Fialdini ha spiegato che "il miglioramento lo sento, ma non c'è ancora il tocco a terra. Non è solo una cosa mentale, ho provato con il tutore a poggiare il piede, ma se lo stringo nel solito punto non ce la faccio". "Vediamo cosa ci dicono. Abbiamo fatto una cosa troppo bella, l'aspettativa si è alzata ancora di più", ha continuato. Terminato il suo intervento, la Carlucci , rivolgendosi a Giovanni Pernice, ha dichiarato: "Ma mi hanno detto che ti è uscita la spalla?". La concorrente che balla in coppia con lui non ne era a conoscenza: "Ti è uscita a causa mia? Per quale presa? Durante la puntata?", gli ha chiesto spaventata.

Il ballerino professionista aveva preferito non dirglielo per non permettere che provasse timore a fare le prese. "Ora si preoccupa a fare le cose. Ho ballato con la spalla fuori, ma è normale, funziona" ha spiegato, aggiungendo che con un solo movimento ha rimesso a posto la spalla. "Poi ho fatto un movimento ed è rientrata. Non ti preoccupare, è tutto risolto", ha concluso. Allora, la Fialdini ha commentato: "Siamo messi benissimo, siamo una coppia inossidabile. The show must go on, ma valutiamo la situazione".