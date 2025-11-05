Programmi tv
Ballando con le stelle 2025

Francesca Fialdini svela se tornerà a Ballando dopo l’infortunio: “Il piede è ancora gonfio”

Dopo l’infortunio della scorsa settimana, Francesca Fialdini ha dato aggiornamenti sulle sue condizioni di salute: la conduttrice è stata fasciata con ossido di zinco e sta facendo terapia, anche se il piede è ancora gonfio. Nel frattempo, il suo maestro Giovanni Pernice ha svelato se ci saranno alla prossima puntata.
A cura di Sara Leombruno
Dopo l'infortunio della scorsa settimana, Francesca Fialdini ha dato aggiornamenti sulle sue condizioni di salute: la conduttrice è stata fasciata con ossido di zinco e sta facendo terapia, anche se il piede è ancora gonfio e non riesce a poggiarlo perfettamente. Nel frattempo, il suo maestro Giovanni Pernice ha svelato se ci saranno alla prossima puntata: "Lo show must go on".

Le condizioni di salute di Francesca Fialdini

A dare aggiornamenti sul prosieguo del suo percorso a Ballando con le stelle è stata la stessa Francesca Faildini nel corso dell'ultima puntata di Ballando Segreto, pubblicata martedì 4 novembre su Ray Play. "Mi hanno fatto una fasciatura all'ossido di zinco, ho il terzo e quarto dito del piede gonfissimi", ha spiegato la conduttrice. Durante la chiacchierata in presenza di Milly Carlucci, quest'ultima le ha dato indicazioni su come proseguire al meglio gli allenamenti: "Eviteremo di articolare troppo il piede, per quanto tu non poggi tanto, un pochino poggerà. Non avendo articolato, ora sei piena di liquido e per questo ora dovrai fare terapia manuale lì, il massaggio linfatico".

Infortunio di Francesca Fialdini

Ci sarà alla prossima di Ballando? Le parole di Giovanni Pernice

Già ieri, Fanpage.it aveva anticipato che le condizioni di Francesca Fialdini, per quanto incerte, portassero a escludere l'eventualità che non fosse presente alla prossima puntata di Ballando con le stelle dell'8 novembre. Le immagini andate in onda avevano mostrato una situazione tutt’altro che semplice, lasciando intendere che un recupero completo in pochi giorni potrebbe essere difficile. Nonostante ciò, al momento la sua presenza nella puntata dell’8 novembre sembra confermata. A lasciarlo intendere è stato lo stesso Giovanni Pernice: "Eviterà di saltare e non mettere tutto il peso solo sul tallone, ma la nostra idea è che ‘lo show must go on'", ha detto il ballerino. "Per forza", ha risposto Fialdini, di fatto confermando che sabato ci sarà.

