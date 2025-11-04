Francesca Fialdini ci sarà alla prossima di Ballando con le Stelle, in queste ore capirà se può proseguire

Il percorso di Francesca Fialdini a Ballando con le Stelle è ancora incerto, dopo l’infortunio della scorsa settimana. Sembra certo che la conduttrice sarà comunque in puntata l’8 novembre, ma non si sa ancora se per ballare o per annunciare il suo ritiro.

Le condizioni di Francesca Fialdini tengono con il fiato sospeso il cast di Ballando con le Stelle. La conduttrice, che ha subito un pesante infortunio la scorsa settimana che le ha impedito, di fatto, di ballare nella puntata del 1 novembre, sta capendo in queste ore quale sia la reale entità del suo infortunio, così da poter chiarire se sarà in grado o meno di proseguire la sua avventura nel programma del sabato sera, che fino a questo momento l'aveva vista assoluta protagonista, una vera scoperta per giudici e pubblico.

Fialdini sarà a Ballando l'8 novembre

Una condizione fisica parsa molto critica nella puntata di sabato sera e anche a Da Noi… a ruota libera, lasciando trasparire la sensazione che un recupero a breve termine sia molto complesso e che quindi Fialdini si starebbe preparando al ritiro. Allo stesso tempo, sappiamo che la sua presenza in puntata per il prossimo sabato è confermata. Da quanto apprendiamo, la puntata dell'8 novembre coinvolgerà anche Fialdini. Che sia in pista con Giovanni Pernice, oppure zoppicante, ci sarà per aggiornare il pubblico sulle sue condizioni e comunicare la sua decisione. Proprio in queste ore Fialdini si starebbe sottoponendo agli accertamenti per definire i contorni dell'infortunio subito. Da lì si capirà il suo destino.

A Ballando si spera in Fialdini per tenere viva la gara

Per Ballando con le Stelle si tratta di un momento cruciale di questa edizione. Il programma rischia di perdere nelle prossime settimane due pezzi importanti di questa edizione come Fialdini e Delogu, che dopo il pesante lutto non è assicurato torni nel cast del programma. Si tratta non solo di due storie diversamente potenti, quindi utili ad alimentare il programma sotto il profilo del racconto, ma anche altamente competitive. Perdere entrambe significherebbe, per Ballando, avere una gara molto depotenziata e destinata a una vittoria, prima probabile, e in tal caso quasi certa, di Barbara D'Urso.