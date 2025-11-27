Programmi tv
Ballando con le stelle 2025

Fabio Fognini smentisce le accuse: “Non ho chiesto le lastre a Fialdini. Il confronto c’è stato ma è nato per caso”

Fabio Fognini ha smentito le accuse sul ‘lastra gate’ a Ballando con le Stelle: “Non è vero che ho chiesto le lastre a Francesca Fialdini”. Il tennista ha però confermato che tra loro è nato uno scontro, anche se non come è stato raccontato.
A cura di Elisabetta Murina
Ballando con le stelle 2025

Fabio Fognini ha rotto il silenzio sul ‘lastra gate' a Ballando con le Stelle. Dopo la conduttrice Milly Carlucci, che ha parlato di un "vivace confronto" tra lui e Francesca Fialdini, il tennista è intervenuto per fare chiarezza: non ha chiesto nessuna lastra alla collega per verificare il suo infortunio, ma ha precisato di averle dato solo qualche consiglio in quanto sportivo.

"Ci tengo a chiarire una cosa. Non è vero che ho chiesto le lastra a Francesca", ha esordito Fognini in una storia pubblicata su Instagram, che arriva a poche ore dalle parole di Carlucci a La Vita in Diretta. Il tennista ha confermato un confronto con la concorrente, ma tutt'altro che acceso: "È nato per caso, non richiesto da me, e da sportivo con una lunga esperienza di infortuni ho semplicemente detto che da una frattura alle costole è difficile recuperare in così poco tempo".

Stando alla sua versione, quindi, Fognini non ha mai chiesto di vedere le lastre di Fialdini e crede che lei si sia sentita "attaccata" perché ha messo in dubbio i tempi di recupero dall'infortunio, non l'infortunio stesso. "Io non credo di aver attaccato nessuno, anzi come già le ho detto: le auguro di rientrare e vincere Ballando", ha concluso.

Fanpage.it ha sentito anche la versione di Francesca Fialdini, in un'intervista che verrà pubblicata domani, 28 novembre. La conduttrice di Da Noi.. a Ruota Libera ha descritto tutta questa situazione come "assurda e ridicola", chiarendo poi chi le è sempre stato vicino e chi invece le parla alle spalle o in presenza di Giovanni Pernice, suo maestro di ballo e alleato, che le riferisce quanto accade nel dietro le quinte. Al momento il suo unico obbiettivo è rientrare in gara, nella speranza che questo accada in vista della puntata del ripescaggio, così da avere ancora una chance di vincere l'edizione.

