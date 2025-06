video suggerito

Andrea Delogu paladina del free the nipple contro le “battute da prima media” di chi vede un capezzolo Andrea Delogu ha affidato ai social uno sfogo: “Stavo uscendo senza reggiseno ma poi ho pensato di metterlo per non avere i DM pieni di battute da prima media”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

Andrea Delogu ha affidato ai social una riflessione che tante donne hanno condiviso, perché si sono riconosciute nella situazione sgradevole da lei palesata. La conduttrice si è sentita molto a disagio a causa di alcuni commenti sul suo corpo. Peggio: si è sentita a tal punto condizionata, da dover prendere una decisione diversa da quella iniziale. Ha cambiato idea insomma, solo a causa dei giudizi altrui: per non sentirsi sminuita, oggetto di derisione da parte degli haters. Questo l'ha fatta riflettere su quanto troppe volte le opinioni altrui ci impediscano di essere davvero noi stessi, minacciando la nostra autenticità anche nei gesti più semplici: come uscire senza reggiseno.

Il messaggio di Andrea Delogu

La conduttrice, seguitissima sui social proprio per la sua schiettezza e l'autenticità con cui si pone nei confronti della community, ha scritto:

Oggi stavo uscendo con la maglietta senza il reggiseno sotto. Prima di andare ho pensato che sarebbe stato meglio metterlo, perché se per sbaglio dovessi fare una foto e in questa si dovesse intravedere un capezzolo, avrei subito i DM pieni di battute da prima media. Me ne dovrei fregare e a volte lo faccio, ma per non avere la rottura di balle di gente che non si tiene nemmeno la pipì se vede un accenno di aureola ho desistito. Cretina me ovviamente. Ma anche poveri alcuni di voi.

Ha poi allegato anche una serie di commenti ricevuti sotto alle sue foto, battutine come "Il reggiseno è un optional?" oppure "Chiodi da 10?". Sono parole che inevitabilmente finiscono col mettere a disagio, col far percepire in modo negativo il proprio corpo, al punto da sentirsi in dovere di nasconderlo. La conduttrice ha ammesso di aver sbagliato, facendosi condizionare, ma ha espresso un sentire comune: perché è quello che accade quotidianamente a tutte e lei ha avuto il coraggio di ammetterlo.

Anche Andrea Delogu per il "free the nipple"

Perché in spiaggia i capezzoli femminili creano scalpore e quelli maschili no? Siamo il frutto di secoli di sessualizzazione del corpo femminile e come reazione è nato il movimento Free the nipple, che vuole proprio restituire dignità al corpo delle donne, liberarle dalla vergogna, dal senso di colpa. Proprio per questo motivo, molte donne si sentono obbligate a indossare il reggiseno, anche quando magari vorrebbero stare senza, sentirsi comode e libere solo con una T-shirt o una canotta. Il freno arriva proprio dall'occhio giudicante altrui, da chi in quel capezzolo appena accennato al di sotto del tessuto non riesce a vedere semplicemente un capezzolo (al pari di quello maschile), ma qualcosa da nascondere.

È il 2025 e uscire senza reggiseno sembra ancora inconcepibile. Di recente Aurora Ramazzotti è stata travolta di commenti indignati, proprio per una foto scattata senza reggiseno, con i capezzoli appena appena in vista. Si è sentita in dovere, quindi, di spiegare con la sua solita ironia qualcosa di elementare, che però a qualcuno ancora sfugge: che sì, anche le donne hanno i capezzoli e non c'è nulla di cui vergognarsi né per cui fare stupide battutine.