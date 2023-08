Andrea Delogu, 40 anni e nuove consapevolezze: “Prima volevo piacere, ora mi piaccio” “Uno dei messaggi che leggo di più ultimamente è: sei cambiata. Alcuni in accezione positiva altri negativa. Sì sono cambiata”: e per Andrea Delogu è positivo.

Nella vita si cambia: a volte devi farlo per salvarti altre per proteggerti, a volte te lo impongono gli eventi altre volte accade e basta. Si cambia in meglio, si cambia in peggio o semplicemente si cresce. Cose un tempo importanti si scoprono irrilevanti, così come aspetti che non erano mai stati presi in considerazione cominciano a fare la differenza. E questo percorso, che comincia in modo silente, a un certo punto diventa visibile a tutti.

"Sei cambiata" dicono spesso ad Andrea Delogu. E sì, è successo davvero. Perché lei più di tutti (criticata costantemente per il fidanzato 16 anni più giovane) sa che l'età è solo un numero. Ma l'arrivo dei 40 è stato simbolicamente un giro di boa, una resa dei conti. Da cui sì, è uscita diversa e lo ha riconosciuto con gioia.

Andrea Delogu è una donna nuova

L'anno scorso Andrea Delogu è entrata negli "anta". Questo le ha dato lo spunto per mettere in scena uno spettacolo teatrale in cui raccontarsi, ma in cui il pubblico si potesse riconoscere. Sul palco ha portato se stessa e le sue esperienze personali, ma descrivendo al tempo stesso anche la sua generazione. La donna che è oggi è diversa da quella di qualche anno fa e la trasformazione a molti non è sfuggita. C'è chi glielo fa notare magari per complimentarsi del suo percorso, chi per sottolineare delle mancanze o farle pesare ciò che è oggi, ma lei lo riassume come un cambiamento positivo.

Lo ha ammesso nel suo ultimo post Instagram, in cui si è lasciata andare ad alcune considerazioni, partendo proprio da una frase che le viene rivolta spesso. Una volta per tutte ha risposto: "Uno dei messaggi che leggo di più ultimamente è: sei cambiata. Alcuni in accezione positiva altri negativa. Ci sta, ma in ogni caso: sì, sono cambiata". La prima novità è il rapporto con se stessa: "Prima volevo piacere, ora mi piaccio, è diverso".

A suo dire è una persona migliore: "Se non avete visto il mio spettacolo 40 e sto è dura riassumerlo qui. Sono più felice, più sicura e, cosa che mi piace, mi sento più bella perché mi prendo cura di me su tutti i livelli, mi chiedo come sto, cosa che non avevo mai fatto davvero prima" ha scritto. La sensazione che prova oggi è quella di sicurezza, un valore importante: "Quando studi per fare soccorso una delle prime cose che ti insegnano è che se tu non sei al sicuro non puoi salvare gli altri. Ecco, mettetevi al sicuro e poi, se volete, cercate gente che si vuole salvare da sola".