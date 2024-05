video suggerito

Fedez in giallo per la giornata genitori figli, poi scopre la verità: il dress code era per i bambini Fedez ha passato una giornata a scuola con i figli di Leone e Vittoria all’insegna dello sport: per l’occasione il rapper pensava di dover rispettare un dress code, che però ha adottato soltanto lui. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fedez

Per Fedez queste sono le prime settimane da single. I figli Vittoria e Leone stanno iniziando a passare le prime giornate a casa del padre, mentre il rapper continua ad arredare la casa con opere d'arte e di design costosissime. Mentre Chiara Ferragni è volata a Los Angeles, il cantante ha preso parte alla giornata genitori figli a scuola dei due bambini. Questo momento condiviso con i figli, però, è stato anticipato da uno un fraintendimento sul presunto dress code che questa giornata all'insegna dello sport richiedeva.

Fedez si prepara alla giornata genitori figli

Fedez, l'outfit sbagliato per la giornata con i figli

Mentre arrivava a scuola dei figli per la giornata in famiglia, Fedez si è reso conto che non c'era alcun dress code per questo evento dedicato allo sport. O meglio, una regola su come vestirsi c'era, ma valeva solo per i piccoli alunni. Il rapper infatti appena parcheggiata l'auto ha commentato: "Non ci credo, nessuno è vestito di giallo". Nessuno degli altri genitori, infatti, era vestito con capi di colore giallo a differenza di Fedez. Il suo look informale per questo giorno con Leone e Vittoria, infatti, riprendeva interamente la palette che, teoricamente, doveva essere adottata da tutti. Invece, solo il cantante indossava abiti gialli, come un paio di semplici pantaloni della tuta, una felpa nera e una t-shirt un'emoji gialla sorridente.

Fedez vestito in giallo alla scuola dei figli

La t-shirt è del brand indipendente giapponese KAPITAL e fa parte della collezione Primavera/Estate 2023. Lo smile con quattro occhi è il logo Raimbowy, che rappresenta una delle stampe simbolo del brand. La maglietta viene venduta sui siti di reseller a 155 euro. A completare il look giallo Fedez ha scelto un paio di sneakers dalla sua infinita collezione di scarpe. Si tratta di un paio di Nike Air Force II in collaborazione con Supreme, uno dei brand preferiti del rapper. Questo modello in edizione limitata costa 99 euro. Nonostante l'assenza di un dress code specifico, Fedez era vestito in modo sportivo e adatto al tiro alla fune che si è disputato poco dopo sul campo da gioco della scuola.

Le Nike Air Force II per Supreme di Fedez