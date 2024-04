video suggerito

Fedez e Donatella Versace alla Milano Design Week: “In giro con la mia migliore amica” “Per la Design Week è giusto fare un giro nella collezione Versace Home con la mia migliore amica” ha scritto Fedez su Instagram, mostrandosi con la stilista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Fedez è da poco rientrato a Milano. Il rapper in questo periodo è pieno di impegni e sta testimoniando tutto sui social, dove è particolarmente attivo nel mostrare la sua quotidianità tra feste con gli amici, viaggi di lusso, momenti coi figli. Proprio con loro è stato a Miami, poi subito dopo è partito alla volta del Coachella, il famoso festival musicale: per la permanenza ha affittato una tenuta da sogno. Al termine dell'esperienza in California è tornato a casa. Ormai non vive più a City Life con moglie e figli. La pesante crisi con Chiara Ferragni lo ha portato a comprare una casa altrove, dove ha già traslocato e che sta arredando. Di ritorno nella sua città, non poteva mancare a un evento importante: la Milano Design Week.

Fedez insieme a Donatella Versace

Fedez e Donatella Versace sono amici di vecchia data. Il rapper vanta con la stilista un rapporto solido e sincero, che è stato più volte palesato nel tempo in diversi modi. Lui è stato spesso presente alle sue sfilate con la moglie, ma il brand li ha anche vestiti in diverse occasioni importanti, per esempio quando hanno sfilato al Met Gala oppure quando lui ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2021.

I look del cantante per il prestigioso palco dell'Ariston erano tutti della Maison italiana. La stilista è stata accanto a Fedez anche nel difficile momento della crisi coniugale: lo ha coinvolto nella preparazione dello show per la Fashion Week, a cui ha anche partecipato, per la prima volta da solo. I due si sono riuniti in occasione di un altro evento molto importante: la Milano Design Week.

Questo appuntamento di anno in anno anima la città di eventi di ogni tipo, dedicati all'arte in ogni sua forma, dal design all'architettura, dalla musica alla moda. Nello specifico, su questo fronte, sono tantissimi i brand coinvolti nel Fuorisalone: Dolce&Gabbana, Armani, Aspesi, Fendi, Loro Piana, Andrea Marras, Missoni, Roberto Cavalli. C'è anche Versace. If These Walls Could Talk è il progetto con cui la Maison della Medusa punta il faro sulla nuova collezione di Versace Home e svela la nuova collezione di arredi.

Fedez non poteva mancare e difatti si è recato a Palazzo Versace in via Gesù per dare il suo appoggio all'amica e per sbirciare le novità messe a punto dalla Maison. I due hanno condiviso con fan e follower diversi scatti insieme. Look total black per la stilista, T-shirt e jeans scuri per il rapper: per entrambi occhiali da sole. Quelli di Fedez sono un originale modello a forma di squalo. "Per la Milano Design Week, è giusto fare un giro nella collezione Versace Home con la mia migliore amica" ha scritto Fedez nelle Stories, mostrando anche alcuni pezzi della collezione.