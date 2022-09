Miriam Leone è la più chic delle sfilate di Milano: dà il via all’autunno col completo in maglia rosa Ieri pomeriggio è andata in scena la sfilata di Fendi per la Primavera/Estate 2023. Tra gli ospiti che hanno seguito lo show dal front-row c’era anche Miriam Leone, che col suo completo in maglia rosa ha dimostrato di essere la più chic della Milano Fashion Week.

La Milano Fashion Week dedicata alla stagione Primavera/Estate 2023 è ufficialmente partita: ieri, in occasione della seconda giornata di sfilate, a presentare le loro collezioni sono state grandi Maison come Diesel, Antonio Marras e Roberto Cavalli. Lo show più atteso, però, era quello di Fendi, che in passerella ha lanciato gonne in satin, maxi zeppe e colori pop. Le star che hanno preso parte allo show sono state moltissime, da Chiara Ferragni con i maxi stivali rossi alla sorella Valentina col cappotto indossato senza reggiseno, anche se ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata Miriam Leone. Col suo completo in maglia rosa pastello non ha forse dimostrato di essere la più chic della Settimana della Moda?

Il look rosa pastello di Miriam Leone

I preparativi di Miriam Leone per la Milano Fashion Week sono partiti ieri mattina, quando si è presa cura della sua bellezza con un massaggio rilassante. Poche ore dopo ha poi mostrato sui social il look scelto per la sfilata di Fendi, sorprendendo tutti con la sua eleganza e con la sua sensualità. Ha puntato su un adorabile e romantico rosa pastello, sfoggiando uno dei must-have dell'autunno, il completo in maglia. Ha abbinato una pencil skirt fasciante a un maglioncino crop a collo alto coordinato, entrambi i capi sono a costine tono su tono. Così facendo, ha lasciato gli addominali scolpiti in vista, esaltando la silhouette impeccabile che da sempre la contraddistingue.

Miriam Leone in Fendi

Miriam Leone indossa la borsa gioiello

Per completare l'outfit romantico e trendy Miriam Leone ha scelto degli accessori a contrasto. Ha sfoggiato un paio di occhiali da sole da diva, dei sandali mules pitonati col tacco alto e l'iconica Fendi Baguette, un modello con logo stampato e applicazioni gioiello all-over.

Miriam Leone alla sfilata di Fendi

Il dettaglio che ha aggiunto un tocco di originale al tutto? Una sorta di copertina di pelo rosa cipria che ha portato accanto alla borsa. Capelli tirati all'indietro leggermente ondulati, smalto bordeaux e trucco con ombretto sui toni del marrone: l'attrice sembra essere prontissima per accogliere l'autunno con stile. Qualche collega riuscirà a superarla in fatto di eleganza durante la Milano Fashion Week?