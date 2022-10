Il ritorno di Emma Marrone: alla Festa del Cinema di Roma con basco e pantaloni di pelle Emma Marrone presenta in anteprima alla Festa del Cinema di Roma il film di cui è attrice protagonista. È giunta all’evento con un look di pelle black&white.

A cura di Giusy Dente

Il ritorno di Emma Marrone: sorride sul red carpet con basco e pantaloni di pelle

Emma Marrone sta con successo portando avanti la sua carriera anche nel mondo del cinema, oltre che della musica e della televisione. La 38enne ha già recitato diretta da Gabriele Muccino (nel film Gli anni più belli e nella serie A casa tutti bene). La sua ultima prova di attrice l'ha vista cimentarsi nel ruolo di protagonista nel film Il ritorno, di Stefano Chiantini. Qui interpreta una donna che esce di prigione dopo 10 anni. All'esterno trova un mondo molto diverso, ma soprattutto una famiglia che ormai la percepisce come un'estranea. Il film indaga proprio il disperato tentativo di Teresa di recuperare un rapporto col proprio figlio, cresciuto senza di lei. Il film è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Alice nella città.

Emma Marrone alla Festa del Cinema di Roma

Alice nella città è una sezione autonoma della Festa del Cinema di Roma, quella che ha ospitato anche Mahmood qualche giorno fa. Il cantante ha partecipato alla kermesse per presentare al pubblico il docufilm sulla sua vita. Il 17 ottobre è invece il grande giorno di Emma Marrone, che è arrivata alla kermesse partecipando prima al photocall e poi alla conferenza stampa, assieme al resto del cast e al regista.

È arrivata indossando un total look Gucci, la sua Maison del cuore. Da qualche anno si affida ad Alessandro Michele (direttore creativo della Maison) per i suoi outfit delle grandi occasioni: tutti outfit di grande impatto, che rispecchiano la sua audacia e la sua forza. Gucci l'ha vestita all'ultimo Festival di Sanremo e la cantante era in prima fila alla sfilata del brand dello scorso maggio a Castel Del Monte.

Emma Marrone in Gucci

A Roma Emma Marrone ha sfoggiato un outfit bianco e nero: giacca a doppio petto in raso nero con revers a lancia, t-shirt bianca, pantaloni in pelle nera. Ha completato il look con un basco in pelle nera, pump a tacco alto in pelle nera e occhiali da sole in acetato nero. Ha poi aggiunto gli anelli della collezione Gucci Link to Love in oro bianco, giallo e rosa. La cantante ama vestire in modo deciso e grintoso, l'abbigliamento di carattere è quello in cui si sente maggiormente se stessa, perché rispecchia il suo animo rock, il suo essere una donna forte pronta a mettersi in gioco e accettare sempre nuove sfide.