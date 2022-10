Vanessa Incontrada al naturale in palestra: fuori dal palco non ha paura di mostrarsi senza trucco Vanessa Incontrada potrà pure essere una delle star più amate della tv ma non per questo ha paura di mostrarsi al naturale. Sui social condivide spesso degli scatti senza trucco, l’ultimo è quello che ha realizzato in palestra al termine di un allenamento super intenso.

A cura di Valeria Paglionico

Vanessa Incontrada è tra le donne più amate della tv italiana: ogni volta che appare sul palco dà prova di grande ironia ed eleganza e in ogni occasione riesce sempre a incantare il pubblico con la sua bellezza e col suo sorriso. Spesso è stata presa di mira dagli haters che l'hanno accusata di non essere più riuscita a dimagrire dopo la nascita del figlio ma lei se n'è fregata, diventando paladina di body positivity. Nelle ultime ore ha ancora una volta lasciato i fan senza parole ma i presunti chili di troppo non c'entrano nulla: la presentatrice di origini spagnole non ha avuto paura di mostrarsi senza trucco, apparendo meravigliosa al naturale.

Il selfie in palestra di Vanessa Incontrada

Al motto di "Ma che faccia ho?", Vanessa Incontrada ha postato su Instagram un simpatico selfie al naturale. Si trova in palestra, indossa semplicemente una canotta total white e, a giudicare dai capelli spettinati e sudati, ha appena terminato un allenamento super intenso. Al di là dell'espressione esilarante stampata sul viso, il dettaglio che più di tutti ha attirato le attenzioni del pubblico è un altro: la conduttrice non ha usato il trucco. Niente fondotinta, correttore, rossetto o eye-liner: Vanessa si è mostrata con il viso al naturale con le adorabili lentiggini in primo piano e delle rughette d'espressione sopra le sopracciglia. Quante sono le star che come lei hanno il coraggio di farlo?

Vanessa Incontrada nel camerino di Striscia la Notizia

Vanessa Incontrada è il simbolo della bellezza vera

I followers non hanno potuto fare a meno di complimentarsi con la conduttrice, definita una donna "vera" che non ha paura di mostrarsi per come è davvero. La sua passione per i selfie al naturale non è nuova per tutti coloro che la seguono da molto, anzi, ormai da anni lo fa regolarmente ogni volta che è "fuori dal palco". Nelle ultime ore, ad esempio, prima di dare il via alla nuova puntata di Striscia la Notizia si è scattata una foto in camerino in jeans e maglione casual mentre era tra "le grinfie" della parrucchiera. Insomma, a quanto pare il segreto del successo di Vanessa Incontrada è riesce a non prendersi mai troppo sul serio ed è proprio per questo che tutti la amano.