Vanessa Incontrada senza trucco: per l’estate segue il trend del costume intero Vanessa Incontrada è tornata a posare in costume dopo le critiche sul suo corpo. È apparsa raggiante e solare in un modello intero in giallo limone, non avendo paura di lasciarsi immortalare “al naturale”.

A cura di Valeria Paglionico

Negli ultimi giorni si è parlato molto di Vanessa Incontrada: dopo essere stata paparazzata in costume da bagno, è diventata vittima di body shaming. In molti l'hanno criticata per le sue forme giunoniche e per i chili che non ha perso dopo la gravidanza del primo figlio, sottolineando quanto sia cambiata dagli esordi a oggi. Gli unici dettagli che vengono dimenticati? Innanzitutto sono passati più di 20 anni da quando ha debuttato in tv e, come se non bastasse, è una delle poche star a essere rimasta naturale al 100%. Ora è tornata a documentare le sue vacanze al mare e, con una foto in cui appare raggiante e senza filtri, ancora una volta ha dato prova di essere la paladina della bellezza acqua e sapone.

Il nuovo costume di Vanessa Incontrada

L'avevamo lasciata sul palcoscenico del concerto per i 30 anni di carriera di Gigi D'Alessio con un sinuoso abito a fiori (di lusso), oggi ritroviamo Vanessa Incontrada in un'adorabile versione balneare. Ha approfittato di una gita in barca per lasciarsi immortalare sullo sfondo di un mare cristallino con indosso un nuovo costume intero. Si tratta di un modello classico con la scollatura generosa e le spalline sottili, la cui particolarità sta nel colore acceso, il giallo limone, uno dei più gettonati dell'estate 2022. La showgirl spagnola apprezzerebbe moltissimo questa nuance, tanto da non aver potuto fare a meno di commentare lo scatto con queste parole: "Il mio colore per l’estate".

Vanessa Incontrada è paladina di bellezza acqua e sapone

Il dettaglio che non è passato inosservato nella nuova foto al mare di Vanessa Incontrada? Oltre a sfoggiare un sorriso raggiante, ha anche rinunciato al trucco, non avendo paura di lasciarsi immortalare in versione acqua e sapone. Ha gli occhi al naturale, le lentiggini su naso e guance in vista e una pelle super luminosa: a differenza della maggior parte delle star del suo calibro, non è ossessionata da filtri e make-up curati, si sente bene così com'è ed è per questo che è diventata il simbolo della bellezza acqua e sapone. Questa sua semplicità non la rende forse ancora più splendida?