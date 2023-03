Luca Argentero nelle vesti di papà: la rara foto del momento di tenerezza con Noè Roberto Luca Argentero e Cristina Marino hanno accolto in famiglia il secondogenito. L’attore solitamente riservato sulla vita privata ha condiviso uno scatto col bebè.

A cura di Giusy Dente

Luca Argentero è un uomo molto riservato, quando si tratta di vita privata e familiare. L'attore, sui social, ama condividere con fan e follower attimi di quotidianità: è circondato da un enorme affetto da parte del pubblico, che lo segue sin dagli esordi col Grande Fratello. Ma con la sua community tende a dare spazio soprattutto al lavoro, proteggendo il resto da eccessive intromissioni. Ha fatto uno strappo alla regola mostrandosi in un tenero momento di intimità col suo secondo figlio appena nato.

Luca Argentero nelle vesti di papà

La famiglia è il grande tesoro di Luca Argentero. L'attore il 5 giugno ha sposato Cristina Marino, conosciuta nel 2015 sul set del film Vacanze ai Caraibi. Nel 2019 è nata la loro prima figlia, Nina Speranza. Poi la scorsa estate la coppia ha annunciato l'allargamento della famiglia. Il 17 febbraio 2023 hanno accolto Noè Roberto, un nome scelto come omaggio al papà dell'imprenditrice, morto di recente. L'attrice nei nove mesi precedenti ha tenuto aggiornati fan e follower circa il procedere della gravidanza, ma anche lei è una donna fermamente decisa a proteggere la sfera familiare. Per questo, quando condivide scatti della piccola Nina ne copre sempre il volto o la ritrae di spalle. Non hanno mai mostrato il viso della bambina, una scelta controcorrente rispetto a quella di tante altre celebrities: ma è una scelta che loro sembra vogliano portare avanti anche col secondogenito.

Luca Argentero culla Noè Roberto

La famiglia si è goduta la nuova vita in quattro in questi giorni, tenendosi lontana dai social. Poi Luca Argentero ha condiviso una foto che lo vede proprio assieme al figlio, in un momento di tenerezza. Il bimbo (a cui è stato coperto il viso) è poggiato sul suo petto, indossa una minuscola tutina bianca e se ne intravedono solo le manine. L'attore è seduto sul divano in tenuta casual: felpa nera e un paio di pantaloncini beige. I fan nei commenti hanno scritto messaggi di apprezzamento, cogliendo nello scatto la dolcezza della quotidianità familiare di un nucleo alle prese con la gioia più grande.