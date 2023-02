Cristina Marino presenta Noè: la prima foto social del figlio è in tutina grigia Cristina Marino e Luca Argentero sono tornati a casa con Noè Roberto, il loro secondogenito. Il primo look del bimbo? È minimal e all’insegna della comodità.

A cura di Valeria Paglionico

Cristina Marino è diventata mamma per la seconda volta: dopo aver documentato l'intera gravidanza sui social, il 17 febbraio si è servita proprio di Instagram per annunciare l'arrivo in famiglia del piccolo Noè Roberto, il secondo figlio nato dal matrimonio con Luca Argentero. I due scoppiano di gioia e non esitano a condividere la loro felicità con i followers. Così come fatto con la primogenita Nina Speranza, anche questa volta evitano di mostrare il viso del bimbo ma non per questo lo "nascondono" ai fan. Ecco il primo dolcissimo scatto realizzato al neonato dopo l'arrivo a casa.

Il primo look casalingo di Noè Roberto Argentero

Al motto di "Buongiorno mondo" Cristina Marino ha immortalato il bebè a casa a pochi giorni dal parto. Niente primo piano sul viso, ha preferito immortalare la silhouette del bimba dal collo in giù, mostrando la sua prima tutina "casalinga". La mamma ha scelto per lui un modello minimal in tessuto grigio, decorato semplicemente con alcuni bottoni sul pancino. Il dettaglio che più di tutti ha attirato le attenzioni del pubblico? Nonostante sia nato solo da pochi giorni, Noè è già molto grande, tanto da avere manine e piedini come quelli di un bimbo di qualche mese. Diventerà alto come la mamma e il papà?

Noè Roberto poco dopo la nascita

Noè Roberto, il significato del doppio nome

Il doppio nome sembra essere una vera e propria tradizione nella famiglia Marino-Argentero. Dopo Nina Speranza, anche al secondogenito sono stati dati due nomi differenti e il motivo è molto particolare. La prima scelta è ricaduta su Noè, un nome di origine ebraica che letteralmente significa "quiete", "conforto", "riposo" e che fa riferimento al personaggio della Bibbia alla guida dell'arca. Il secondo nome è invece Roberto, un omaggio di Cristina a suo padre, morto del 2022 e al quale ha già dedicato uno dei suoi tatuaggi.