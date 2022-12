Cristina Marino trendy anche in inverno: sfida il freddo della Capitale a gambe nude Per una passeggiata tra le strade della Capitale, Cristina Marino ha sfoggiato un outfit trendy e griffato, sfidando il freddo romano a gambe nude.

A cura di Giusy Dente

La famiglia di Cristina Marino e Luca Argentero si sta per allargare. La coppia è in attesa di un secondo figlio: daranno un fratellino o una sorellina alla piccola Nina Speranza, venuta al mondo il 20 maggio 2020. Stavolta la modella e imprenditrice dovrebbe partorire tra fine gennaio e inizio febbraio. I due sono sempre stati molto attenti nel bilanciare la vita privata e l'inevitabile esposizione mediatica, essendo due personaggi molto amati dal pubblico e circondati da una vasta community di fan, ammiratori, sostenitori. Da un lato amano condividere con loro la quotidianità, ma dall'altro cercano di proteggere alcuni aspetti, soprattutto quando si tratta della primogenita. Hanno scelto di non mostrarne mai il volto. Anche negli ultimi scatti condivisi su Instagram, infatti, la bimba è stata ripresa solo di spalle. La modella ha pubblicato alcune istantanee di una passeggiata per le strade della Capitale.

Cristina Marino a Roma

Cristina Marino e Luca Argentero vivono con la figlia Nina Speranza a Città della Pieve in Umbria: possiedono una casa immersa nel verde con tanto di orto e terrazza panoramica, che consente loro di stare sempre a contatto con la natura e all'aria aperta. Benché l'abitazione abbia un aspetto rustico, è arredata in modo moderno e con grande cura dei dettagli. La coppia viaggia molto per lavoro. Qualche giorno fa sono stati invitati all’opening di Christmas World a Villa Borghese, dunque ne hanno approfittato per immergersi nella magica atmosfera natalizia del mercatino romano.

in foto: borsa Prada

Cristina Marino trendy anche in inverno

Che si tratti di un programma televisivo o un red carpet, una serata di gala o una passeggiata in centro, Cristina Marino non rinuncia mai al suo stile trendy. Oggi lavora come influencer, imprenditrice del settore wellness e attrice, ma ha un passato da modella: ama seguire le tendenze del momento e interpretarle a modo suo, secondo la sua personalità. Sa passare con disinvoltura da outfit estremamente glamour e femminili (ama i dettagli sparkling) ad altri invece casual. Non a caso, ha anche firmato una capsule sportwear, pensata apposta per l'allenamento, un abbigliamento confident e cool assieme, per rendere l'attività fisica un momento in cui sentirsi bene sotto ogni aspetto.

Per la passeggiata romana, ha scelto il nero abbinato al beige. Ha indossato un blazer doppiopetto oversize con bottoni frontali abbinato a un abitino nero con maglioncino di lana beige che si intravede dalle maniche della giacca. Ha poi completato il look con un paio di anfibi neri, berretto sulla testa e borsa griffata. Si tratta di una creazione firmata Prada, la borsa a spalla Re-Edition 2005 in Re-Nylon (quindi realizzata con materiale riciclato). Costa 1450 euro sul sito ufficiale della Maison. La Marino ha sfidato il freddo dell'autunno romano rinunciando ai collant optando per le gambe nude: temeraria, ma con stile!