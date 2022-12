Cristina Marino lancia la tendenza per le feste: le scarpe sono luccicanti e coi cristalli Cristina Marino è entrata in clima natalizio anche coi look. Ha mostrato due paia di scarpe scintillanti perfette per le feste: il valore supera i 3000 euro.

A cura di Giusy Dente

Per Cristina Marino e la sua famiglia questo sarà un Natale speciale. Lei e Luca Argentero sono infatti in attesa di un secondo figlio: allargheranno presto la famiglia e daranno un fratellino o una sorellina alla primogenita Nina. La coppia è molto riservata, circa il privato. Amano condividere con fan e follower ciò che riguarda il lavoro e, grati dell'affetto che ricevono dai sostenitori, li portano spesso nella loro quotidianità. Ma la priorità, per entrambi, è proteggere Nina, che infatti non hanno mai mostrato. Dall'annuncio della gravidanza non ci sono stati aggiornamenti circa il sesso del nascituro o i nomi che hanno in mente per lui. La modella è molto attiva sui social, dove spesso condivide i suoi outfit glamour e i nuovi acquisti più trendy.

I look sparkling di Cristina Marino

Il Natale è entrato in casa di Cristina Marino e Luca Argentero. La coppia ha riccamente addobbato la propria abitazione con ben due alberi tradizionali, pieni di palline colorate e luci scintillanti. Hanno poi aggiunto decorazioni in diversi angoli della casa, dimostrando una grande attenzione ai dettagli. Hanno tutta l'aria di respirare in pieno il clima delle feste!

E il mood natalizio si fa sentire anche negli outfit dell'imprenditrice. Cristina Marino vanta uno stile femminile e glamour e si sta preparando alle feste in grande stile. Ha mostrato sui social, dove spesso condivide i suoi look più alla moda, due paia di scarpe perfette per il periodo natalizio. Si sa, durante le feste negli outfit abbondano i dettagli scintillanti: paillettes, cristalli, glitter, strass. L'imperativo è brillare.

I dettagli sparkling sono il tocco glamour irrinunciabile e Cristina Marino già in precedenza ha dimostrato di amare questo trend. L'abbiamo vista rendere audace il tradizionale tailleur abbinandolo proprio a un reggiseno di cristalli, ma anche a Venezia 79 ha scelto un sensuale abito lungo nero impreziosito da una fascia scintillante sul seno a contrasto.

in foto: scarpe Roger Vivier

Quanto costano le scarpe di Cristina Marino

Le scarpe sono la passione di Cristina Marino. Ha una vera e propria collezione di calzature griffate e di lusso: da Balenciaga a Chanel fino a Bottega Veneta, spaziando tra décolleté, sandali e anfibi. Le new entry della collezione sono scarpe perfette per un party glamour, in pieno modd natalizio come ha scritto lei stessa su Instagram. Ha mostrato due creazioni scintillanti.

in foto: scarpe Jimmy Choo

Le prime sono di Roger Vivier: sono le décolletés I Love Vivier Bow Strass, caratterizzate da fiocchi e tacchi scintillanti tempestati di cristalli, PVC trasparente e l'iconico sottopiede con cuore rosso. Costano 2500 euro. Ha poi indossato un paio di Jimmy Choo: sembrerebbero essere il modello Saeda 85, décolleté gioiello in velluto nero decorate con una catenina di cristalli che avvolge la caviglia. Costano 895 euro. Cristina Marino è decisamente pronta per le feste.