Cristina Marino, il tailleur diventa glamour: sotto alla giacca il reggiseno di cristalli Cristina Marino è tornata anche quest’anno alla Milano Fashion Week, stavolta con un look elegante ma reso più audace da un dettaglio scintillante.

A cura di Giusy Dente

La Milano Fashion Week non è solo sfilate, ma si compone di tutta una serie di eventi collaterali che coinvolgono l'intera città: oltre agli show delle Maison in passerella, ci sono dj-set, feste, cocktail party, after party. Dal 20 al 26 settembre c'è solo l'imbarazzo della scelta. Martedì 20 settembre, per esempio, si è svolto il secret party di Patrizia Pepe ai Magazzini Generali, con un mood ispirato al celebre KitKat club di Berlino. Tra gli invitati c'era anche Cristina Marino.

Cristina Marino nel mondo fashion

Cristina Marino è da tempo protagonista dei grandi eventi del settore moda. La moglie di Luca Argentero ha lavorato come modella agli esordi, prima di intraprendere la strada della recitazione. Tra l'altro, proprio sul set di un film ha conosciuto l'uomo della sua vita. Oggi lavora anche come imprenditrice: quella che era nata come una piattaforma per l'allenamento personalizzato e il benessere, oggi è diventata una community a tutti gli effetti e anche una linea di abbigliamento sportivo.

Cristina Marino ha partecipato agli eventi della Milano Fashion Week anche a febbraio, quando i brand hanno mostrato le loro collezioni Autunno/Inverno 2022-2023. L'attrice era presente alla sfilata di Alberta Ferretti (con un total look di pelle) e allo show di Ermanno Scervino (con tailleur e micro top). Ha poi preso parte alla sfilata di Emporio Armani proprio col marito Luca Argentero, con un outfit coordinato black and white.

Cristina Marino torna alla MFW

Cristina Marino era al secret party di Patrizia Pepe con un look black and white di carattere. Ha scelto un completo bianco composto da pantaloni palazzo e blazer over, lasciato però sbottonato. Ha reso il tailleur, tradizionalmente un capo sinonimo di eleganza e stile, un po' più audace e glamour. Lo ha infatti abbinato a un reggiseno con coppe tempestate di micro cristalli. Ha poi aggiunto un paio di sandali col tacco neri e ha impreziosito il tuto con gioielli color oro. Capelli sciolti e make up leggero nude per l'attrice: col suo look scintillante ha fatto centro.