Milano Fashion Week: feste e cocktail party da non perdere alla Settimana della Moda La Milano Fashion Week è molto più di presentazioni e sfilate: la città si anima con feste e eventi di ogni tipo. Tutti gli appuntamenti da segnare in agenda dal 20 al 26 settembre.

Le sfilate inizieranno mercoledì mattina, ma la Fashion Week ha preso ufficialmente il via. Dal 20 al 26 settembre 2022 gli stilisti presenteranno le collezioni femminili Primavera/Estate 2023 e la città si animerà con feste, dj set e cocktail esclusivi. Agenda alla mano, ecco tutti gli eventi da non perdere alla Settimana della Moda di Milano.

Gli eventi di martedì 20 settembre

Le sfilate entreranno nel vivo solo il 21 settembre, ma martedì si inaugura ufficialmente la Milano Fashion Week con l'inaugurazione del Fashion Hub di Camera Moda Moda, dalle 17 alle 19. Alle 19 apre l'appuntamento è in via Manzoni 25, per l'inaugurazione del pop up store Cara Loves Karl, una capsule della top model Cara Delavigne per omaggiare il grande stilista Karl Lagerfeld, suo amico e mecenate. Alle 22 invece si balla al Pinko Party, con dj-set del Plastic in Via Gargano. In alternativa allo stesso orario c'è il secret party di Patrizia Pepe ai Magazzini Generali, con un mood ispirato al celebre KitKat club di Berlino.

Le feste di mercoledì 21 settembre

Tra gli appuntamenti da segnare in agenda per il primo giorno di sfilate c'è sicuramente il party di Scalapay alle ore 19, in corso Vittorio Emanuele 1. Segue l'evento di K-Way, in via dell'Aprica 12, con la musica dei Nu Genea. Dopo il tramonto, da non perdere l'after party di Onitsuka Tiger per celebrare la nuova collezione: l'appuntamento è alle ore 10, in via Giuseppe Piazzi 2.

I cocktail party di giovedì 22 settembre

La fashion week è molto più di presentazioni e sfilate: la città si anima con feste, cocktail e dj-set di ogni tipo, la maggior parte delle quali richiedono però un invito per entrare. Pomellato organizza un cocktail party in via Filippo Turati 34 alle ore 20 di giovedì 22, tra le mura del Palazzo della Permanente.

I dj-set e gli after party di venerdì 23 settembre

Per celebrare l'inizio del weekend Philippe Plein organizza un grande after party in via Molise 70, a partire dalle 22. In alternativa c'è la festa del brand Sunnei in via Ferrante Aporti 17, con dj-set di Lamusa II, River Yarra e Tocci. Sabato invece il brand Moncler festeggia i suoi 70 anni di storia con un grande evento in piazza Duomo.