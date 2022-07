Cristina Marino alle prese con le valigie: quanto vale la collezione di scarpe di lusso Cristina Marino è alle prese coi bagagli. La sua collezione di scarpe include calzature griffate e di lusso: quali metterà in valigia, da portare in vacanza?

A cura di Giusy Dente

Dove trascorreranno le vacanze Cristina Marino e la famiglia? L'imprenditrice, moglie di Luca Argentero e mamma della piccola Nina, è alle prese con le valigie. Chissà dove è diretta. Per cominciare l'anno nuovo in bellezza i tre sono stati alle Maldive, a fine gennaio: hanno alloggiato in un lussuoso resort a 5 stelle e ne hanno approfittato anche per festeggiare il grande successo ottenuto dall'attore con la fiction Doc-Nelle tue mani. La nuova meta potrebbe essere nuovamente un luogo di mare, visto che nel fare i bagagli ha inserito diversi costumi da bagno. E spicca la costosa collezione di scarpe della modella.

La collezione di scarpe di Cristina Marino

Cristina Marino ha una passione per la moda e i suoi look preferiti sono quelli grintosi e con tocchi maschili, coi pantaloni piuttosto che con le gonne e col nero come colore dominante. Questo stile è perfettamente incarnato dall'outfit sfoggiato alle sfilate milanesi (coordinato a quello del marito Luca Argentero). Quando si tratta di look balneari, invece, predilige i micro bikini e anche in spiaggia non rinuncia agli accessori di lusso.

in foto: sandali Birkenstock x Manolo Blahnik

Possiede moltissime scarpe griffate, la sua passione. Si vedono diversi modelli costosi nella foto condivisa sui social, scattata durante il fatidico momento della preparazione dei bagagli. Cosa porterà in vacanza con sé? La scelta su cosa mettere in valigia è davvero ampia, ci sono scarpe e sandali di ogni tipo.

In comune, hanno l'essere tutte calzature di lusso. In alto a sinistra si intravedono i sandali Birkenstock x Manolo Blahnik: appartengono a una capsule collection andata sold out in brevissimo. Costano circa 700 euro e sono impreziositi da una fibbia gioiello. Ne possiede un paio simile anche la piccola Nina.

in foto: stivali Balenciaga

Originalissimi sono gli stivali texani corti con la punta in metallo, che si vedono in alto: sono firmati Balenciaga e non sono più disponibili nei negozi, ma si trovano in vendita su alcuni store online al prezzo di 1312 euro. La loro particolarità è, appunto, la punta rinforzata, che li rende perfetti per un look rock e deciso.

in foto: sandali Chanel

Sono ben visibili in foto i sandali firmati Chanel, con la doppia fascia e gli strappi: la moda "impone" di portarli coi calzini, contrariamente al passato, in cui questo abbinamento era impensabile. La stessa Cristina Marino ha optato per questa combinazione, all'insegna della comodità più totale. Costano 1400 euro.

in foto: boots Bottega Veneta

La modella non rinuncia agli anfibi neppure d'estate: quelli che si vedono in foto, senza lacci e con suola carrarmato, sono di Bottega Veneta e costano 990 euro sulle piattaforme di shopping online. Sono perfetti per chi, anche col caldo e sotto il sole, non vuole rinunciare a un look grintoso. Sono di Bottega Veneta anche i sandali bianchi "effetto rete" in pelle e mesh che spiccano nel bel mezzo della foto. Hanno tacco di 9 cm, punta quadrata e lacci da legare attorno alle caviglie. Costano 790 euro.

in foto: sandali Bottega Veneta

Sommando il valore di tutte queste scarpe si arriva a un totale di 5192 euro. Ma oltre a queste, si intravedono nell'immagine anche un paio di décolleté nude con tacco a spillo, dei sandali granchio (tornati di moda quest'anno), un paio di sandali in nappa intrecciata neri, delle scarpe da ginnastica colorate, delle simil pantofole con punta chiusa, un paio di ballerine, un altro paio di scarpe nere coi lacci. Il valore di tutto il bottino è dunque almeno il doppio: davvero da capogiro.