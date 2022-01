Cristina Marino e Luca Argentero alle Maldive: festeggia il successo di Doc con l’abito trasparente Cristina Marino e Luca Argentero sono alle Maldive. Intanto in Italia la Rai sta trasmettendo le nuove puntate di Doc, la fiction che vede l’attore protagonista. Forse per festeggiare gli ascolti, la Marino ha sfoggiato un sensuale look balneare.

A cura di Giusy Dente

Instagram @cristina__marino

Cristina Marino e Luca Argentero sono volati alle Maldive, per trascorrere qualche giorno in un vero e proprio Paradiso terrestre. Sui rispettivi social stanno condividendo diverse foto del posto: palme rigogliose, acque cristalline, tramonti suggestivi, spiagge bianchissime. Assieme alla coppia c'è anche la loro primogenita, la piccola Nina Speranza. I tre hanno sono ospiti di un lussuoso resort a 5 stelle, il Baglioni Resort Maldives. La 31enne sta approfittando di questa vacanza d'inizio anno per sfoggiare i suoi migliori outfit balneari.

I look di Cristina Marino alle Maldive

Al momento della partenza, il look della moglie di Luca Argentero ha attirato una certa attenzione: molti hanno notato un dettaglio insolito del suo outfit, cioè l'accoppiata calzini-ciabatte! La 31enne ha scelto un viaggio all'insegna della comodità insomma, ma senza rinunciare a un dettaglio glamour: uno zainetto vintage di Chanel, venduto online di seconda mano a circa 4000 euro. Non è il solo accessorio griffato portato con sé. Ai piedi in questi giorni di vacanza le abbiamo spesso visto le ciabattine di Saint Lurent da 595 euro.

Cristina Marino in Louis Vuitton, Instagram @cristina__marino

In spiaggia la Marino sta sfoggiando i suoi look balneari più belli. Sicuramente ha una certa predilezione per i micro bikini, ma ha anche proposto un outfit che potrebbe imporsi come il più copiato della prossima estate: un due pezzi non tradizionale, non composto da slip e reggiseno bensì da tanga sgambato e crop top a maniche lunghe!

Cristina Marino in Oséree, Instagram @cristina__marino

Per la coppia Marino-Argentero è tempo di festeggiare

Mentre la coppia si gode la vacanza alle Maldive, gli italiani si stanno appassionando a Doc-Nelle tue mani 2, la fiction che ha proprio Luca Argentero protagonista. L'attore è in un momento molto felice della sua carriera. Sarà tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2022 e il ruolo del dottor Fanti gli sta dando grandissime soddisfazioni. Già la prima stagione era stata un successo, ma le nuove puntate stanno facendo davvero il pieno di ascolti.

Cristina Marino in Amazuin, Instagram @cristina__marino

L'ultima messa in onda (quella di giovedì 27 gennaio) ha superato i 6 milioni di telespettatori. Ovviamente la coppia si sta tenendo aggiornata sull'andamento di questa seconda stagione, la stanno seguendo a distanza e la stanno commentando. Sicuramente saranno entusiasti di questi risultati, che fanno sperare i fan anche in una terza stagione, che possa consentire loro di continuare a seguire le avventure del dottor Fanti e della sua equipe di medici.

Dopo l'ultima messa in onda Cristina Marino ha sfoggiato un look balneare sensualissimo. Si tratta di un capo di Amazuin, uno dei brand che la stanno accompagnando in questa vacanza. È un abito lungo nero, con collo leggermente alto, trasparente dal seno in giù. Costa 240 euro a prezzo pieno. Lei lo ha indossato mettendo al di sotto un bikini dello stesso brand. L'abito le dona un fascino misterioso e sexy insieme, è un outfit perfetto per una serata in spiaggia, soprattutto se si ha qualcosa da festeggiare.