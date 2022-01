Cristina Marino dice no al bikini, al mare indossa il crop top: sarà il trend dell’estate 2022? Cristina Marino è in vacanza alle Maldive con Luca Argentero e la figlia Nina Speranza e sui social non ha esitato a rivelare i suoi look balneari. Per fare il bagno in una piscina nel bel mezzo di una spiaggia incontaminata ha detto no al bikini, preferendo abbinare il tanga a un crop top a maniche lunghe.

A cura di Valeria Paglionico

Cristina Marino si sta concedendo un viaggio di famiglia da qualche giorno a questa parte: è partita alla volta delle Maldive con il marito Luca Argentero e la figlia Nina Speranza e sui social sta documentando i momenti più belli della vacanza, dalla partenza in ciabatte alle location da sogno ammirate nel resort di lusso in cui soggiorna. Ora sta passando le giornate nel più totale relax tra paesaggi incontaminati e mare cristallino e non può fare a meno di approfittare dei panorami mozzafiato alle sue spalle per posare in versione glamour. La cosa particolare è che per fare il bagno in una piscina che dà sull'oceano ha scelto un costume tutt'altro che convenzionale.

Il look da spiaggia di Cristina Marino

Al motto di "Trova il tuo ritmo", Cristina Marino si è lasciata immortalare mentre fa il bagno nella piscina privata (che dà sul mare) del suo bungalow alle Maldive. Ad attirare le attenzioni del pubblico non è stato tanto il panorama mozzafiato alle sue spalle, quanto piuttosto il look scelto. L'attrice ha detto no ai classici due pezzi, del bikini tradizionale ha mantenuto solo il tanga sgambato. Ha sostituito i reggiseni a triangolo e a balconcino con un crop top a girocollo e con le maniche lunghe. Essendo di cotone sottile, una volta bagnatosi si è "appiccicato" al seno, rivelando così le prorompenti forme dell'attrice. In quante prenderanno ispirazione da lei durante le prossime vacanze al mare?

Crop top come bikini, le star che hanno seguito la mania

Sebbene indossare un crop top a maniche lunghe per fare il bagno possa sembrare una bizzarria, in verità probabilmente la prossima estate diventerà un vero e proprio trend. Prima di Cristina Marino, infatti, lo aveva già fatto Kim Kardashian, che addirittura durante la sua vacanza al mare aveva aggiunto al top aderentissimo un paio di guanti scintillanti. Certo, sotto il sole bollente della bella stagione potrebbe rendere "l'impresa" difficilissima ma il risultato sembra essere assicurato, soprattutto se viene scelto un capo sottilissimo che, una volta bagnato, fascia le forme con sensualità. In quante, come le celebrities, saranno disposte a sopportate il caldo pur di essere glamour?