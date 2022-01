Doc sfiora i 6.5 milioni di spettatori, Rai1 tripla gli ascolti di Canale 5 La fiction con Luca Argentero continua a registrare numeri enormi. Nella serata di giovedì 27 gennaio 6.427.000 spettatori hanno seguito Rai1.

A cura di Andrea Parrella

Non perde il suo smalto Doc – Nelle tue mani 2, che continua a macinare ascolti da capogiro. Il terzo appuntamento con la serie Tv con Luca Argentero ha conquistato 6.427.000 spettatori pari al 28.5% di share, che tripla addirittura la concorrenza di Canale 5. La rete ammiraglia Mediaset con L’Agenzia dei Bugiardi ha raccolto davanti al video 1.938.000 spettatori pari all’8.7% di share. Un risultato, quello di Doc, che alimenta ancora di più l'attesa per la prossima puntata, per la quale sarà tuttavia necessario attendere due settimane, visto che la prossima sarà dominata dall'appuntamento con il Festival di Sanremo, in scena dall'1 al 5 febbraio. Gli spettatori avranno comunque modo di vedere Luca Argentero, che sarà tra gli ospiti sul palco dell'Ariston.

Gli ascolti di giovedì 27 gennaio

Gli ascolti della prima serata di giovedì 27 gennaio vedono poi Italia 1 con Harry Potter e il Calice di Fuoco catturare l’attenzione di 1.416.000 spettatori (corrispondenti al 6.7% di share). Segue su Rai3 il film Il Disertore che ha raccolto davanti al video 924.000 spettatori pari ad uno share del 4.2% e ancora il film in onda su Rai2 Quando le Mani si Sfiorano che ha interessato 842.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su TV8 è andato in onda Il Testimone – Speciale Giulio Regeni che ha fatto segnare lo 0.6% con 146.000 spettatori mentre sul Nove Snitch – L’Infiltrato ha catturato l’attenzione di 372.000 spettatori (corrispondenti al 1.6% di share).

Del Debbio meglio di Formigli nello scontro fra talk

Come sempre accade di giovedì, un capitolo a parte va dedicato al confronto tra i talk show politici e di attualità. Rete4 Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio ha totalizzato una media di ascolti di 1.175.000 spettatori con il 6.5% di share. Su La7 Corrado Formigli con PiazzaPulita ha registrato 931.000 spettatori con uno share del 5.2%.