Doc 2, anticipazioni ultima puntata del 17 marzo: il finale di stagione Le anticipazioni dell’ottava e ultima puntata di Doc 2 – Nelle tue mani, in onda giovedì 17 marzo alle ore 21:20 su Rai1. Ecco cosa succederà ad Andrea Fanti e ai medici nel finale di stagione della fiction con Luca Argentero, Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon e Silvia Mazzieri. Attenzione spoiler.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni dell'ottava e ultima puntata di Doc 2 – Nelle tue mani, in onda giovedì 17 marzo alle ore 21:20 su Rai1. Nel finale di stagione della fiction con Luca Argentero, Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon e Silvia Mazzieri, si susseguiranno i colpi di scena. Andrea Fanti sarà costretto a fare una confessione dolorosa davanti a tutto il reparto. Inoltre, un batterio multiresistente contagerà tutti i medici costringendoli a una quarantena. Ecco cosa accadrà nel finale di stagione.

Doc 2, anticipazioni ultima puntata di giovedì 17 marzo

Le anticipazioni dell'ultima puntata di Doc 2, in onda giovedì 17 marzo su Rai1. Nell'episodio 15, intitolato Stigma, Andrea Fanti è ormai vicinissimo a coronare il suo sogno. L'amatissimo Doc, infatti, sta per riavere il ruolo di primario, chiudendo con una vittoria, la battaglia che ormai porta avanti sin da quando si è risvegliato dal coma. Tuttavia, la strada ancora una volta si rivela drammaticamente in salita. Fanti, infatti, si ritrova costretto a fare una dolorosa confessione davanti a tutti i suoi colleghi. Intanto, i medici seguono con apprensione il caso di un giovane militare che arriva in ospedale in condizioni gravissime e con sintomi difficili da comprendere. Agnese è stanca della continua pressione di Caruso e inizia a indagare sul suo operato.

La dolorosa confessione di Andrea Fanti e la quarantena

L'episodio 16, intitolato Mutazioni, è anche l'ultimo episodio di Doc 2 – Nelle tue mani. Dopo la dolorosa confessione, Andrea Fanti deve affrontare un altro ostacolo. Un batterio, infatti, ha contagiato l'intero reparto e dunque, tutti i medici sono costretti ad affrontare una quarantena forzata e a ingaggiare una lotta contro il tempo per fermare il contagio. Doc ha in mente una soluzione, ma sa benissimo che potrebbe rivelarsi estremamente rischiosa. Giulia deve decidere se accantonare l'idea di Andrea, oppure fidarsi di lui e accettare le possibili conseguenze di una scelta drastica.