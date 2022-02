Novità a casa di Cristina Marino e Luca Argentero: quanto costa l’accessorio di design luminoso Cristina Marino e Luca Argentero hanno fatto ritorno in Italia dopo una vacanza da sogno alle Maldive. Nell’attesa di vedere i loro futuri progetti, scopriamo quanto costa il nuovo accessorio di design nella loro casa.

Cristina Marino mostra nele sue story un accessorio di design luminoso di Seletti

Cristina Marino e Luca Argentero hanno fatto ritorno in Italia dopo una vacanza da sogno alle Maldive con la figlia Nina Speranza. Il rientro a casa è stato più dolce del previsto, con temperature anche solo a Milano di 16°, anche se la nota influencer è già alle prese con tanti nuovi progetti di lavoro. Nell'attesa di vedere cosa sta preparando Cristina Marino, scopriamo il nuovo accessorio di design nella sua casa.

Cristina Marino alle Maldive

Cristina Marino ha un enorme seguito sui social. Sono numerosi i post condivisi quotidianamente dalla moglie di Luca Argentero in cui fornisce consigli sulla perfetta forma fisica e non solo. La nota modella e influencer ha pubblicato di recente alcune immagini, presumibilmente della loro casa, in cui si vede una scritta a Led con l'anagramma "Dream-Merda".

I neon di Codalunga x Seletti condivisi da Cristina Marino

L'oggetto luminoso di Cristina Marino è un prodotto di design originale creato da Nico Vascellari, uno degli artisti italiani più influenti della sua generazione, per Seletti. fa parte della collezione Codalunga x Seletti che per l'occasione trasforma gli iconici neon di Vascellari in led capaci di offrire ad ogni ambiente un tocco d'arte unico.

La collezione Codalunga x Seletti

Quanto costano le scritte di Seletti in casa di Cristina Marino e Luca Argentero

Dream Merda è una lampada a Led prodotta da Seletti che insieme alle scritte, Resist Sister, Santa Satan e Dream Madre, compongono la collezione Codalunga x Seletti che rappresenta l'unione e la lotta tra gli opposti. Si tratta di un oggetto di meditazione domestica e un'opera d'arte insieme che ben si relazione con l'atmosfera rilassante della casa di Luca Argentero e Cristina Marino immersa nel verde. Il costo della lampada a Led Dream Merda è di 390 euro.