Dove vivono Luca Argentero e Cristina Marino: la casa con giardino, orto e terrazza panoramica Luca Argentero è tornato protagonista della serie Doc – Nelle tue mani. Nell’attesa di rivederlo in tv, scopriamo dove vive con la bellissima moglie Cristina Marino e com’è fatta la loro casa.

A cura di Clara Salzano

Luca Argentero e Cristina Marino

La prima puntata della seconda stagione di "Doc – Nelle tue mani" andata in onda ieri è stata un enorme successo e consacra Luca Argentero tra gli attori più amati dal pubblico italiano. Bello, bravo e super innamorato della moglie Cristina Marino, modella, attrice e imprenditrice instancabile che ha fatto del suo stile un modello di vita sano e vincente. La coppia, tra le più belle del mondo dello spettacolo, si è sposata il 5 giugno 2021 e vivono assieme con la figlia Nina Speranza. Scopriamo dove abitano Luca Argentero e Cristina Marino e com'è fatta la loro casa.

Una foto di Luca Argentero e Cristina Marino sul camino della loro casa

Dove abitano Luca Argentero e Cristina Marino

Luca Argentero e Cristina Marino sono una delle coppie più belle e innamorate del mondo dello spettacolo. Nelle loro interviste hanno sempre parole di grande stima reciproca: lui è uno degli attori più apprezzati dal pubblico italiano e lei riscuote un enorme successo con la sua attività di modella e imprenditrice di fitness.

Luca Argentero passeggia nel giardino di casa con la figlia Nina

Sposati lo scorso giugno a Città della Pieve, Argentero e Marino hanno scelto di restare a vivere proprio in Umbria, immersi nella natura.

Leggi anche Cristina Marino sposa Luca Argentero: matrimonio in sidecar con il romantico abito di pizzo bianco

Cristina Marino nella loro casa in Umbria

La villa di Luca Argentero e Cristina Marino è circondato da giardini e verde incontaminato. La coppia ama infatti dedicarsi al giardinaggio, all'agricoltura e alle passeggiate on la figlia nella natura.

Crisina Marino e la figlia giocano in giardino

Sono stati proprio i due noti personaggi dello jetset a rivelare l'importanza di vivere in una casa nel verde dove durante il lockdown hanno potuto godere a pieno delle attività all'aria aperta.

Sono numerosi i post di Cristina Marino che la riprendono mentre si esercita e fa attività fisica nel giardino della propria abitazione, si rilassa sulla grande terrazza di casa o cura la natura con la figlia Nina. Mentre Luca Argentero si dedica all'orto di casa.

Cristina Marino mentre fa yoga nel suo giardino

Com'è fatta la casa di Luca Argentero e Cristina Marino

La casa di Luca Argentero e Cristina Marino è una villa rustica immersa nel verde della campagna umbra. Mattoni a vista e legno a vista caratterizzano tutta l'abitazione che gode di grandi spazi, tanta luce e molto verde tutto introno.

Cristina Marino con la figlia e il cane nel giardino panoramico della casa

La villa di Città della Pieve dove vivono Luca Argentero e Cristina Marino si sviluppa su più livelli. La casa ha uno stile elegante fatto di pochi arredi, materiali naturali e massima cura dei dettagli. Grandi finestre consentono alla luce naturale e alla natura di entrare fin dentro casa in un rapporto vitale di osmosi tra interno ed esterno.

Cristina Marino con la figlia nella loro sala da pranzo in veranda

Parquet chiaro alcun i pezzi di design moderno decorano gli interni dell'abitazione della bellissima coppia che spesso usa la propria casa immersa nel verde per foto e video da condividere sui social.

Cristina Marino mentre si allena a casa

Gli interni della villa di Luca Argentero e Cristina Marino

La cucina della casa di Luca Argentero e Cristina Marino è rustica. È qui che la nota imprenditrice fitness prepara i suoi pasti sani per tutta la famiglia.

Cristina Marino in cucina

È stato infatti proprio Luca Argentero in un'intervista a Domenica In a sottolineare quanto la moglie si prenda cura di tutti in casa.

Cristina Marino in casa a Natale

L'eleganza della casa di Argentero e Marino si nota da alcuni particolari come la balaustra della scala della casa che conduce alla zona notte e che è stata realizzata seguendo un design minimal e sofisticato. A completare quest'angolo della casa è l'iconica chaise longue di Le Corbusier LC4 prodotta da Cassina che crea un'atmosfera rilassata e ricercata, da rivista di design.

La scala con balaustra moderna nella casa di Luca Argentero e Cristina Marino

Arredi dal design moderno e confortevole caratterizzano il salotto della villa dove Cristina Marino e la figlia amano seguire papà Luca Argentero nelle sue interviste tv e come protagonista di film e serie televisive.

Cristina Marino in salotto

Il terrazzo è uno dei punti forti della casa. Si intravede da vari balconi dell'abitazione e si nota in numerosi post sui social di Luca Argentero e Cristina Marino.

Cristina Marino sulla terrazza di casa

La terrazza come il giardino sono luoghi del cuore per Luca Argentero e Cristina Marino. È qui che possono coltivare le loro passione e trasferirle alla figlia Nina Speranza in un idillio familiare da pubblicità.