La cameretta di Nina: stelle e Led personalizzato per la figlia di Luca Argentero e Cristina Marino Luca Argentero e Cristina Marino per la loro Nina Speranza hanno scelto una cameretta davvero graziosa: eccone i dettagli.

A cura di Giusy Dente

La cameretta è il regno dei giochi di un bambino, la stanza che lo vedrà crescere, imparare, muovere i primi passi, leggere i primi libri, studiare, divertirsi con gli amichetti. È uno spazio importante, che ovviamente i genitori cercano di rendere il più bello possibile, oltre che funzionale e comodo. Insomma, a portata di bimbo. Luca Argentero e Cristina Marino per la loro Nina Speranza hanno scelto una cameretta davvero graziosa, pensata proprio per essere una stanza dove costruire ricordi felici. È stata proprio la mamma della piccola a mostrarne alcuni dettagli su Instagram.

Come è fatta la cameretta di Nina Speranza

La coppia si è affidata, per la cameretta della primogenita, a Archiforlittle, uno studio di interior design specializzato proprio in kid's room, dunque le camerette dei bimbi. Nina Speranza oggi ha cinque anni. La sua cameretta è caratterizzata da una struttura soppalco con scala protetta da carabottino. Quest'ultimo oltre a proteggere la scala della struttura soppalco permette anche alla luce di filtrare in tutta la camera.

Il letto con spondina è stato inserito nella struttura della scala e presenta due cassettoni contenitivi sotto letto. Spicca la boiserie con led integrato: la scritta personalizzata è proprio il nome della bimba. C'è poi uno specchio a casetta con cornice laccata per la zona beauty. La zona creatività presenta un piano estraibile a ribalta e sgabelli con sedute a forma di stella; sulla parete ci sono mensoline montessoriane per contenere libri.

Questi elementi d'arredo sono progettati per essere a misura di bambino, per rendere il loro accesso a materiali educativi e giocattoli facile e agevole. Prendono ovviamente il nome da Maria Montessori, perché ne segue le. indicazioni pedagogiche in materia di apprendimento e pedagogia. Infine carta da parati nella nicchia del letto è a tema animali.

