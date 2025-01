video suggerito

Addio azzurro e rosa, le stanzette per bambini diventano neutre: quali sono i colori di tendenza Come arredare la cameretta di un bebè in arrivo in modo trendy? Come dimostrato dalle star diventate genitori di recente, la moda del momento è quella del gender neutral: ecco di cosa si tratta.

A cura di Valeria Paglionico

La nascita di un bambino è sempre una grandissima emozione per una coppia, tanto che, fin da quando si scopre di aspettarlo, si prova a pianificare ogni singolo dettaglio del suo arrivo, dal nome al parto. La preparazione della stanzetta, ad esempio, è tra le cose che devono essere portate a termine prima della fine della gravidanza, il motivo? Una volta che si ha tra le braccia il bebè, ci si ritrova alle prese con nuovi problemi "pratici" e non si ha tempo da dedicare all'arredamento e all'interior design. Qual è la tendenza del momento nel settore? Quella delle camerette gender neutral, ovvero in colori neutri che non identificano il bebè col suo sesso.

Le camerette gender neutral sono il trend del momento

Da qualche anno a questa parte i trend delle camerette per bambini stanno cambiando, adeguandosi sempre di più alle continue rivoluzioni della società contemporanea. Se in passato c'era una distinzione netta tra maschietti e femminucce, a cui venivano riservati ambienti domestici blu/azzurri e rosa, ora si sta gradualmente dicendo addio a queste etichette convenzionali.

Cameretta gender neutral

A spopolare nel settore è la tendenza gender neutral, ovvero delle stanze per bebè in toni neutri, dal beige al sabbia, fino ad arrivare al verde salvia o al panna. Oltre a rendere l'atmosfera soft e rilassata, queste nuance sono l'ideale per i futuri genitori che non vogliono scoprire il sesso del bimbo in anticipo, nonché per tutti coloro che non intendono ingabbiare fin da piccolo il figlio in un determinato genere.

Stanza per bambini in colori neutri

I colori di tendenza del 2025 per le stanze per bambini

Niente colori sgargianti o elementi marcatamente "sessualizzati", nelle camerette gender neutral devono dominare le tinte chiare e luminose, come vanno abbinate? L'ideale è scegliere dei mobili vintage o dallo stile boho chic, adeguando tutto l'interior design a un tema dolce e creativo (ad esempio orsetti, scimmiette, mongolfiere, fiori).

Trend gender neutral

Per il 2025, in particolare, i colori di tendenza continueranno a essere neutri ma con un tocco un tantino più vitaminico. Via libera, dunque, a malva, ruggine, mocha mousse e argilla. Chi è che sta seguendo alla lettera questa mania? Le star, da Giulia Salemi per il piccolo Kian a Miriam Leone per Orlando, fino ad arrivare ad Aurora Ramazzotti con Cesare: tutte hanno puntato su delle tinte neutre ma senza rinunciare all'originalità, elemento che deve rimanere essenziale negli spazi domestici pensati per i bebè.

Cameretta gender neutral