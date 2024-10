video suggerito

Il ritorno dei bagni in stile anni '70: i colori must del momento sono il verde avocado e il rosa pesca Come arredare un bagno in modo trendy? Essendo tornato in voga lo stile massimalista, non bisogna avere paura di lasciare spazio ai colori accesi: ecco quali sono le nuance e gli arredi di tendenza del momento.

A cura di Valeria Paglionico

@bathroom_design

Dai primi anni 2000 a oggi nel mondo dell'interior design ha dominato lo stile minimalista con i suoi ambienti ordinati e funzionali fatti di pareti total white e arredi basic che passano quasi inosservati ma da qualche tempo a questa parte le cose stanno cominciando a cambiare. Tutti coloro che si ritrovano a ristrutturare e ad arredare casa stanno dicendo sempre più spesso addio al motto "Less is more" per dare spazio ai colori e al kitsch. Il trend del massimalismo va seguito non solo quando si parla di zona living o di camera da letto ma anche in fatto di bagno. Ecco quali sono gli arredi e i colori di tendenza per rendere la toilette alla moda.

I colori di tendenza per il bagno

In un'epoca in cui sta tornando con prepotenza lo stile massimalista nel mondo dell'interior design, anche l'arredo del bagno deve essere adeguato al mood del resto della casa. Quali colori scegliere per renderlo super trendy? Se fino ad ora a dominare era stato il total white con marmi e dettagli in legno, ora sono tornate in voga le tinte vivaci, quelle che hanno spopolato negli anni '70 e che ad oggi donano un tocco retrò ma allo stesso tempo vitaminico ai bagni contemporanei.

Tiffany Leigh Design

Via libera, dunque, al verde avocado, al pesca, al limone, al corallo, al menta: l'importante è che il bagno riesca a comunicare gioia di vivere ed entusiasmo con le sue nuance accese. Ad amare questo trend sono soprattutto i rappresentanti della Gen Z, che sempre più spesso prendono ispirazione dalle case vintage per arredare le loro nuove abitazioni.

Tim Neve

Come va arredato un bagno "colorato"

Il ritorno dei colori accesi nei bagni contemporanei non si limita agli accessori, anche i mobili, le piastrelle e le pareti possono essere decorate con delle nuance in tinta.

Gabrielle Rosenfeld

Particolarmente di tendenza sono le carte da parato illustrate, da quelle floreali a quelle con forme geometriche multicolor, l'importante è che siano in pendant con il resto degli arredi e che siano resistenti al vapore, visto che il bagno a causa della presenza dell'acqua tende a essere più umido rispetto al resto della casa.

Crisodora

Insomma, a quanto pare lo stile art déco tradizionale sta vivendo una nuova epoca d'oro nell'interior design: in quanti seguiranno questa mania, magari prendendo ispirazione dalle case delle proprie nonne?

@bathroom_design