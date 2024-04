Miriam Leone mostra la cameretta del figlio Orlando tra mobili bianchi e mongolfiere alle pareti

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Miriam Leone

Miriam Leone si gode i primi mesi di vita del figlio Orlando, nato lo scorso 29 dicembre. Poche settimane fa l'attrice ha festeggiato il suo primo compleanno da mamma, sfoggiando un meraviglioso abito azzurro cielo. A quattro mesi dal parto, Leone è già tornata al lavoro sul set, partecipando anche a diversi eventi pubblici come quello organizzato da Omega a Milano pochi giorni fa. Come ha raccontato sui social, però, le foto sul suo telefono ormai non riguardano più solo il lavoro o i momenti da ricordare, ma quasi esclusivamente il suo primogenito. Per questo, Miriam Leone ha condiviso per la prima volta la stanza del piccolo, mostrandone l'arredamento.

La camera del figlio di Miriam Leone

Miriam Leone, com'è arredata la cameretta del figlio Orlando

Miriam Leone ha scelto di puntare sul minimalismo per la camera del figlio Orlando. Come mostrato sul suo profilo Instagram, la stanza è arredata con pavimento in parquet e mobili bianchi, dall'ampia culla spaziosa al cassettone con sopra il fasciatoio. Anche il piccolo armadio è laccato di bianco con tanto di decorazione ricamata con il nome del bambino.

Il ricamo con il nome del figlio di Miriam Leone

Le pareti Miriam Leone sono decorate con una carta da parati ricca di tante piccole mongolfiere azzurre, che portano con sé zebre e giraffe, e che volano in cielo accompagnate dalle rondini. Anche Diletta Leotta, come ha mostrato sui social, ha scelto di arredare la camera della figlia Aria con una serie di decorazioni a muro e tante piccole mongolfiere utilizzate come mini lampade. Dalle foto condivise su Instagram da Miriam Leone, si intravede anche un divano o forse un letto dove i neogenitori possono sedersi mentre allattano il piccolo. Come in ogni cameretta, poi, spazio anche per un seggiolone in legno rivestito, da spostare nelle varie stanze in base alle esigenze.

Miriam Leone nella camera del figlio