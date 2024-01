Miriam Leone celebra il primo mese di vita di Orlando: dalla foto pre-parto al primo abito del bimbo Esattamente un mese fa, il 29 dicembre 2023, Miriam Leone metteva al mondo il suo primo figlio, il piccolo Orlando. Sui social ha celebrato il complimese con una dedica speciale e delle inedite foto pre-parto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Miriam Leone è diventata mamma esattamente un mese fa: il 29 dicembre ha messo al mondo il piccolo Orlando, il figlio nato dal matrimonio con Paolo Carullo che è diventato ormai il centro dei suoi giorni. Sui social non ha mai amato documentare dettagliatamente la sua quotidianità ma ora che è in maternità per prendersi cura del bebè sta facendo qualche piccola eccezione. Qualche giorno fa si era mostrata truccata di tutto punto anche se alla fine ha trascorso la serata a casa, mentre nelle ultime ore ha celebrato il primo complimese del bambino con una serie di foto inedite e con una dedica speciale: ecco cosa ha postato sul suo profilo Instagram a un mese dal parto.

Miriam Leone, la dedica al piccolo Orlando

"È passato solo un mese da quando sei arrivato, ma per trovare queste foto del giorno prima e del giorno stesso ho dovuto scorrere la galleria fotografica a lungo…mi hai riempito il cuore e l’album preferiti del telefono. Un mese di amore travolgente", sono state queste le parole che Miriam Leone ha usato per celebrare sui social il primo complimese di Orlando. L'attrice ha sottinteso di avere già lo smartphone pieno di foto del bimbo nonostante siano trascorsi solo 30 giorni dal suo arrivo, dettaglio che la rende una mamma assolutamente "normale". La cosa che in pochi si aspettavano è che avrebbe postato scatti inediti e intimi realizzati a poche ore dal parto.

Il primo vestitino di Orlando

Le foto inedite di Miriam Leone alle prese col parto

Sebbene Miriam Leone abbia documentato sui social molti dettagli della gravidanza (soprattutto gli adorabili look premaman), ha lasciato un certo alone di mistero sul parto. Sarà perché in quei momenti tutto è frenetico o perché semplicemente ha preferito mantenere una certa privacy sulla questione, ma la cosa certa è che solo oggi ha rivelato come sono stati gli istanti che hanno preceduto l'arrivo di Orlando. L'attrice si è lasciata immortalare prima impaurita in macchina, poi in clinica con indosso una camicia da notte bianca. Successivamente ha fatto un primo piano sull'abitino di cotone scelto per il bimbo, un vestitino total white con dei ricami azzurri, e infine ha mostrato la sua manina col braccialetto della clinica al polso. Insomma, Miriam ha rivissuto tutte le fortissime emozioni che ha provato in poche ore, certa del fatto che quelli sono stati tra i momenti più belli della sua vita.