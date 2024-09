Aurora Ramazzotti mostra la nuova cameretta di Cesare: letto da terra e scimmiette sulle pareti

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

A inizio agosto, proprio poco prima dell'inizio delle vacanze, Aurora Ramazzotti ha sorpreso tutti annunciando di essere alle prese con un trasloco in una nuova casa milanese. Complice l'arrivo inaspettato del figlio Cesare, insieme al compagno Goffredo Cerza ha sentito la necessità di spazi domestici più grandi, cosa che l'ha costretta ad andare alla ricerca di una nuova abitazione di famiglia. Inizialmente ha però preferito tenere la notizia nascosta, rivelando tutto ai followers sui social solo a "opera finita". Ora che si è trasferita non ha ancora fatto un "home tour ufficiale", ha mostrato solo alcuni piccoli dettagli dell'appartamento, dalle idee di interior design a cui si è ispirata al colore delle pareti. Nelle ultime ore, inoltre, si è concentrata sulla cameretta di Cesare: ecco com'è fatta.

Perché Cesare ha un lettino da terra

L'avevamo lasciata in versione glamour alla Milano Fashion Week, ora ritroviamo Aurora Ramazzotti alle prese con la sua normale quotidianità da mamma. Come lei stessa ha spiegato sui social, ha avuto qualche "problema" col piccolo Cesare: fino a qualche giorno fa il bimbo dormiva in una culla alta ma durante la notte finiva per "tuffarsi" dal lettino, facendosi anche male. Dopo aver trascorso alcuni giorni col pavimento riempito di cuscini, Aurora ha deciso di rivoluzionare l'arredamento della stanza. Niente più culla alta, ha acquistato un letto "da terra" con le spalliere in legno, un modello col materasso leggermente più ampio del precedente nel quale possono appisolarsi anche lei o Goffredo nei momenti di necessità. Al suo interno non mancano i comodi cuscini, i peluches preferiti del bimbo e le federe azzurre.

Il nuovo letto di Cesare

Le scimmiette sulle pareti nella camera di Cesare

Con il primo piano sul nuovo letto di Cesare Aurora ha inconsciamente rivelato anche alcuni dettagli inediti della cameretta di Cesare. Il dettaglio che balza subito all'occhio è la carta da parati a fondo bianco ma decorata all-over con delle adorabili scimmiette verdi che si "intrecciano" tra loro. Accanto al lettino c'è un fasciatoio coordinato in legno chiaro (materiale che rimanda al parquet che ricopre il pavimento), mentre sulla parte alta della parete ci sono delle mensole in cui tiene tutto il necessario per il bimbo. Davanti alla culla, inoltre, non mancano i quadrati di gomma su cui il piccolo può giocare in totale comodità.

La carta da parati nella cameretta di Cesare