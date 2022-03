Cristina Marino, la passione per la moda e la figlia Nina: “Mio marito Luca Argentero è un papà speciale” L’attrice e influencer Cristina Marino era in prima fila alle sfilate della Milano Fashion Week: Fanpage.it l’ha intervistata per parlare di maternità, moda e progetti futuri.

A cura di Beatrice Manca

Attrice, influencer, icona di stile e imprenditrice: Cristina Marino ha conquistato i fan con il suo stile pratico e grintoso, proprio come lei. Durante la Milano Fashion Week l'attrice ha rubato la scena con i suoi look: in coordinato con il marito Luca Argentero per Emporio Armani, con un completo in pelle color cioccolato per Alberta Ferretti. Ma la moda per lei non è solo una passione, è anche un lavoro: ha appena lanciato una linea di abbigliamento sportivo, Befancyfit per Kappa. Fanpage.it l'ha incontrata alla sfilata di Ermanno Scervino, dove ha parlato di come è possibile conciliare maternità e lavoro e del suo rapporto con i social.

Cristina Marino parla della figlia Nina: "Tutto il tempo che ho lo dedico a lei"

Cristina Marino lo scorso anno ha sposato Luca Argentero: la coppia ha una bambina, Nina. "Ho una bambina meravigliosa – dice – che è bravissima". Come conciliare la maternità e un lavoro a tempo pieno? Condividendo le responsabilità con Luca Argentero: "Ho un marito che è un papà speciale – spiega – ci alterniamo: adesso Nina è al parco con il papà, più tardi li raggiungo conciato così" scherza, indicando il completo total black in pelle scelto per la sfilata. La piccola Nina oggi ha due anni ed è l'orgoglio della mamma, come spiega la stessa Marino: "Tutto il tempo che ho lo dedico a lei, tranne quando lavoro: è il tempo per me che è un po' diminuito". L'attrice ha spiegato anche come protegge la figlia dalla costante attenzione mediatica: su Instagram la bambina è sempre ritratta di spalle, o da lontano. "Credo che bisogna rispettare i minori in senso assoluto. Quando sarà mio interesse che mia figlia si veda lo deciderò io, nessun altro".

Cristina Marino alla sfilata Ermanno Scervino

Cristina Marino racconta il suo stile

"Il mio stile è semplice, mi piace la donna un po' mascolina". Al vestito, dice, preferisce i pantaloni: "Mi piace molto la pelle, mi piacciono gli anfibi: sono molto pratica e il nero ovviamente è il colore dominante, non ho molta fantasia", dice ridendo. I suoi look la hanno resa in pochissimo tempo una fashion icon seguitissima sui social: sneakers di giorno, trasparenze e abiti da diva per la sera.

Luca Argentero e Cristina Marino alla sfilata Emporio Armani

L'attrice è anche un'imprenditrice del settore wellness: ha fondato la piattaforma online Befancyfit, focalizzata su sport e benessere, e ora ha lanciato una linea di abbigliamento fitness in collaborazione con Kappa. La moda, insomma, è molto più che una semplice passione: chissà che questa capsule non sia solo il primo passo di una nuova carriera…