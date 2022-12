Mercatini di Natale 2022 in Italia: le date e i più belli da visitare Da nord a sud, città e paesi di tutt’Italia si stanno organizzando per portare l’atmosfera natalizia nelle strade e nelle piazze. Bolzano, Merano, Verona, dal Trentino Alto Adige alle Dolomiti: ecco l’elenco dei migliori mercatini di Natale 2022.

I mercatini di Natale sono il luogo preferito di grandi e piccini: tra novembre e gennaio le città si trasformano in posti magici, dove respirare un clima di festa irresistibile e contagioso. Piazze, vicoli, giardini, parchi diventano aree allestite a tema natalizio dove passeggiare, fare acquisti, mangiare prelibatezze locali. Fare un salto è quasi d'obbligo, anche per i più irriducibili Grinch della situazione! Ecco dunque quali sono i mercatini di Natale da non lasciarsi assolutamente sfuggire quest'anno: da nord a sud del Paese le alternative non mancano, tutte scenografiche e curate nel dettaglio. Dalle bancarelle milanesi (da inaugurare rigorosamente a Sant'Ambrogio) ai mercatini della Capitale che accendono di luci tutti i quartieri fino agli eventi organizzati a Napoli e dintorni, ecco quali sono i più imperdibili di quest'anno.

Il Natale del mondo tutto a Villa Borghese

A Roma, Villa Borghese (nella zona del Galoppatoio) anche quest'anno, come nel 2021, apre le sue porte al Christmas World: sarà a disposizione dei visitatori dal 3 dicembre all’8 gennaio. La manifestazione si sviluppa tra installazioni scenografiche, spazi market, aree gioco, spettacoli e una pista di pattinaggio: il tema portante è il viaggio nello spazio e nel tempo, tra le città del mondo. Dalla porta di Brandeburgo a Berlino al mercato di Londra con vista sul Big Ben, dalle luci della Tour Eiffel di Parigi alla pista di giaccio del Rockefeller Center di New York, il mondo diventa per qualche ora a portata di tutti. Ogni giorno sono in programma parate e sfilate di majorettes, coreografie, cori gospel, spettacoli di magia, acrobati.

Christmas World al Galoppatoio di Villa Borghese (Roma)

Le casette di Merano

Il Trentino Alto Adige è forse la regione più rinomata, quando si parla di mercatini di Natale. Da Merano a Bolzano, da da Vipiteno a Bressanone: sono tutti luoghi che durante le festività si riempiono di turisti, desiderosi di immergersi nelle calde atmosfere natalizie, in contrasto coi freddi paesaggi innevati circostanti. Dal 25 novembre al 6 gennaio, Merano accoglie gli appassionati del Natale col villaggio di piazza della Rena e con quello di piazza Terme: stand enogastronomici, bancarelle, una grande pista di pattinaggio su ghiaccio, musica dal vivo. La cittadina si trasforma per l'occasione in un paese delle meraviglie, tra luci e addobbi.

Bolzano come in una fiaba a Natale

Il mercatino di Bolzano viene allestito in Piazza Walther, tra casette di legno e luci colorate: è una grande festa per grandi e piccini che coniuga tradizione, magia e cultura. Quest'anno l'evento si svolgerà fino al 6 gennaio. Tantissimi gli espositori che metteranno a disposizione del pubblico i loro prodotti: dai ricami alla bigiotteria, dagli addobbi per l'albero di Natale ai prodotti altoatesini per la tavola.

A Trento mercatini e albero di Natale

La tradizione natalizia di Trento include mercatini e ovviamente albero di Natale gigante. Come quelli di Bolzano, anche i mercatini di Trento hanno una lunga storia alle spalle: sono una tradizione radicata e molto sentita, è una città legatissima a questa festività. Nel centro della città viene posizionato l'albero decorato mentre in piazza Fiera e piazza Cesare Battisti vengono posizionate le casette di legno dedicate principalmente ad oggettistica, prodotti enogastronomici del territorio ed artigianato locale. Per tutta la durata dei mercatini di Natale quest'anno sarà presente in piazza Dante anche la ruota panoramica. La manifestazione è già in corso: si svolgerà dal 19 novembre 2022 fino all'8 gennaio 2023.

Verona risplende a Natale

Sabato 19 Novembre è stata inaugurata la quattordicesima edizione dei Mercatini di Natale a Verona, col tradizionale taglio del nastro in via della Costa in Piazza Erbe. Nel periodo natalizio, la città si affolla di casette di legno, distribuite tra piazza dei Signori, Cortile del Tribunale (qui è possibile trovare la casa di Babbo Natale), Loggia Vecchia, piazza Sacco e Vanzetti (qui è stata costruita la Winter Area con le piste di pattinaggio), via della Costa e Cortile Mercato Vecchio. Quest'anno, i tradizionali piccoli chalet saranno aperti fino al 26 dicembre e metteranno a disposizione dei visitatori prodotti dell'artigianato locale, dal vetro alla ceramica fino al legno, idee regali, dolci natalizi.

Le festività nei Sassi

Matera è una città fiabesca e ricca di fascino, che a Natale si riempie ancora di più di magia. Il centro storico quest'anno fino al 3 gennaio sarà ricco di eventi, concerti, spettacoli di burattini, artisti di strada, degustazioni, mercatini. Tra gli stand sarà possibile trovare di tutto, dai prodotti della cucina locale a quelli dell'artigianato del posto e tante idee regalo. Il Christmas Village di Matera coinvolge piazza Vittorio Veneto, dove tra un assaggio di castagne e un bicchiere di vin brulè caldo sarà impossibile non respirare in pieno il clima natalizio.

A Napoli un vero e proprio villaggio delle meraviglie

Il Christmas Village di Napoli è un luogo pensato per accogliere grandi e piccini, per trasportare tutti in un ambiente di festa fatto di attrazioni di ogni tipo. Dai laboratori creativi alle casette di legno in pieno stile nordico dove divertirsi con lo shopping, dalla pista di pattinaggio all'animazione, l'evento è organizzato per ricreare un vero e proprio villaggio delle meraviglie. Lo scenario suggestivo è reso ancora più magico dalle luci, dai profumi che si respirano nell'aria, dalle dolci coccole gastronomiche che è possibile gustare sul posto. Dopo la cerimonia inaugurale dell'1 dicembre, il Christmas Village napoletano resterà aperto presso la Mostra d'Oltremare (piazzale Tecchio) fino al 18 dicembre: dal lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 21:30; sabato, domenica e 8 dicembre dalle 11:00 alle 23:30. Il biglietto d'ingresso costa 15 euro per gli adulti, 12 per i bambini ed è gratuito fino ai 2 anni di età.

La magia del Natale in Val Gardena

Nadel da mont: così viene chiamato il mercatino di Natale allestito nel paese di Selva in Val Gardena, nel cuore delle Dolomiti (nel bel mezzo di un panorama di montagna mozzafiato). Il piccolo centro diventa per l'occasione un magico borgo natalizio, con la funivia che dondola su casette di legno scintillanti. L'evento si svolge dal 7 dicembre all'8 gennaio, assieme a quello di Ortisei. Il pittoresco capoluogo della Val Gardena diventa una location fiabesca che fa sognare a occhi aperti, con le tradizionali Lodenlounges (le casette gastronomiche dove gustare i prodotti locali). Il tutto, con l'accompagnamento di musica e canti natalizi. I mercatini di Ortisei accoglieranno i visitatori dal 2 dicembre all'8 gennaio, tutti i fine settimana dal venerdì alla domenica.

Bressanone si illumina per le feste

I mercatini di Bressanone vengono allestiti ai piedi del duomo della città e della Hofburg. È iniziato il 25 novembre è terminerà il 6 gennaio 2023. L'unicità del Natale a Bressanone sta negli straordinari presepi allestiti in punti strategici della città durante le feste. Il mercatino di Natale mette invece a disposizione dei visitatori prodotti tipici locali, specialità gastronomiche del territorio e tante idee regalo realizzate a mano: dalle sculture in legno alle candele, dagli oggetti di vetro a quelli in ceramica.

Il fitto programma di Grazzano Visconti

Il Natale di Grazzano Visconti è iniziato il 12 novembre e andrà avanti fino a domenica 8 gennaio. Mercatini, una pista di ghiaccio, il villaggio di Babbo Natale, il Luna Park con scivolo e ruota panoramica, un'area giochi e una dedicata alle esibizioni: insomma, l'atmosfera di festa è stata ricreata in ogni minimo dettaglio. Fitto di eventi il programma, tra giornate dedicate a show musicali ad altre pensate per emozionare i bimbi e ancora coro gospel, balloon show, spettacolo di bolle di sapone e tanto altro ancora.

Babbo Natale arriva a Cison di Valmarino

A dicembre il paese di Cison di Valmarino, in provincia di Treviso, si anima e prende vita grazie al tradizionale mercatino Stelle a Natale, allestito nella splendida cornice del centro storico. Le strade e le viuzze del piccolo borgo si affollano per l'occasione di stand dove acquistare prodotti artigianali, decorazioni natalizie, tante idee regalo e prodotti enogastronomici tipici del posto. Ovviamente, non può mancare Babbo Natale in persona: in questi giorni è possibile vederlo aggirarsi tra i vicoli, pronto a distribuire caramelle a tutti i bambini e ad ascoltare le loro richieste. Queste le date e gli orari da segnare: 3, 4, 8, 9, 10, 11 dicembre (feriali dalle 14 alle 19, festivi dalle 10 alle 19).

I sapori e i profumi del Natale ad Arezzo

Mercatini tirolesi nel cuore della toscana: succede ad Arezzo in piazza Grande, che a Natale ospita un villaggio ricco di sorprese. L'evento accoglie ogni anno espositori dal Tirolo, dalla Germania e dall’Austria: è il mercato tirolese più grande d'Italia, con un programma ricco di eventi per deliziare grandi e piccini. Tante le ricette e i prodotti proposti: raclette, polenta, stinco arrosto, birre del Tirolo, brezen farciti, salsiccia tirolese, spatzle, canederli. In programma anche uno spettacolo di luci tutte le sere dalle ore 17 alle ore 21, con spettacolari proiezioni sulle facciate dei palazzi. Per la gioia dei bambini, si potrà entrare nella casa di Babbo Natale all’interno del Palazzo di Fraternita in piazza Grande. Tutto questo sarà a disposizione del pubblico fino al 26 dicembre.

Gubbio è la città del Natale

Christmasland (dal 3 dicembre all'1 gennaio) è il grande evento natalizio di Gubbio, giunto quest'anno alla quarta edizione. I mercatini della città si sviluppano tra installazioni, luci, un immancabile albero di Natale addobbato (da accendere il 7 dicembre), una collezione di presepi e un vasto spazio espositivo. Anche in questo caso, bisogna munirsi di biglietto per accedere a questo luogo incantato, acquistabile anche online al prezzo di 7 euro per gli adulti e 4 euro per i bambini.

Il Castello di Limatola è un luogo fiabesco

Sembra un castello delle fiabe di un paese immaginario e invece esiste davvero e si trova in Campania: il Castello di Limatola, in provincia di Benevento, durante il periodo natalizio diventa più suggestivo che mai. Ogni anno viene realizzata in questa splendida cornice la manifestazione Cadeaux al Castello, dei mercatin i di Natale dedicati principalmente all'artigianato locale e alle eccellenze culinarie del territorio. Quest'anno l'evento sarà aperto al pubblico fino all'11 dicembre e i biglietti d'ingresso si possono acquistare online al prezzo di 8 euro per gli adulti e 3 euro per i bambini.