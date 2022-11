Mercatini di Natale 2022 a Napoli e in Campania: le date e dove trovarli I mercatini di Natale del 2022 dal centro storico di Napoli al Vomero. Al Museo di Pietrarsa di Portici villaggio a tema Harry Potter. A Limatola stand nel castello. Tutti gli eventi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Tornano i mercatini di Natale a Napoli anche nel 2022. Gli stand al centro storico si potranno trovare in diverse piazze e strade, come Piazza Salvo d'Acquisto, Piazza Dante, il Cortile di Santa Chiara, tra le altre, e ci sarà una grande novità: oltre ad esporre i prodotti tipici della tradizione artigianale e culturale della città, quest'anno potranno avere anche articoli casalinghi, utensili, prodotti a "km 0", oggetti preziosi e giocattoli e ospitare attività green e servizi di informazione a carattere sociale. I mercatini al centro storico Napoli saranno installati dal 3 dicembre e resteranno fino all'8 gennaio, dopo l'Epifania 2023. I mercatini saranno anche al Vomero, dal 27 novembre al 9 gennaio.

Ma non finisce qui. Il Natale a Napoli si annuncia particolarmente ricco. Confermata anche quest'anno la tradizionale Fiera dei presepi di Natale di San Gregorio Armeno, che sarà inaugurata martedì 22 novembre, con l'attrice Marisa Laurito a fare da madrina, e resterà fino all'8 gennaio 2023. Confermato anche quest'anno il mercatino al Museo Ferroviario di Pietrarsa. Anche al Castello di Limatola, in provincia di Benevento, tornano i classici mercatini di Natale.

Mercatini di Natale 2022 a Napoli città

I mercatini di Natale al centro storico saranno in diverse piazze. Con delibera di consiglio 24 del 15 novembre della II Municipalità sono state istituite le aree dove si svolgeranno le Fiere di Natale 2022. I mercatini potranno esporre prodotti tipici della tradizione artigianale e culturale della città, ma anche articoli casalinghi, utensili, oggetti preziosi e giocattoli e opsitare attività green, prodotti a km 0, servizi di informazione a carattere sociale. I mercatini ci saranno dal 3 dicembre all'8 gennaio. Le aree individuate sono:

Piazza Dante

via Cervantes

via Armando Diaz-Largo Berlinguer

Piazza Salvo d'Acquisto lato Pignasecca e Lato monumento

piazza Bovio

Piazza Mercato

Cortile di Santa Chiara

Via Cortese

I mercatini al Vomero saranno presenti dal 27 novembre al 9 gennaio. Di seguito le piazze e le strade individuate:

Piazza degli Artisti

Via Enrico Alvino

Via Kauffman

Piazza Muzii

Il Christmas Village alla Mostra d'Oltremare

Alla Mostra d’Oltremare di Fuorigrotta, invece, dal 1 al 18 dicembre arriva il Christmas Village, un magico villaggio natalizio per la gioia di grandi e piccini. Ben 5mila metri quadrati all’aperto nel viale delle 28 fontane, con le casette in legno degli elfi, giochi, un palco musicale, decorazioni natalizie, pista di pattinaggio su ghiaccio e laboratori di decoupage e stand del food con i dolci di Natale.

Ingresso da viale John Fitzgerald Kennedy, 54. Il Villaggio sarà aperto dal lunedì al venerdì (16:30-21:30), sabato, domenica e 8 dicembre 2022 (11:00-23:30). Biglietto di ingresso: adulti euro 15,00, bambini dai 2 agli 8 anni: euro 12,00, gratis per bambini fino a 2 anni non compiuti. L’evento è organizzato dalla società Eventitalia srl. Per ulteriori informazioni consultare il sito della Mostra d’Oltremare.

A Bacoli le luci nella Casina Vanvitelliana

A Bacoli addobbata con le luci di Natale la Casina Vanvitelliana. L'iniziativa è stata annunciata dal sindaco Josi della Ragione. Nel parco ci saranno Cenerentola e il Principe Azzurro, con la carrozza di zucca, i pupazzi di neve e tantissimi altri personaggi delle favole.

Mercatini di Natale e Harry Potter al Museo Ferroviario di Pietrarsa (Portici, Napoli)

Anche quest'anno, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, che si trova a Portici, nella provincia di Napoli, si trasformerà in una vera e propria città natalizia. Dal 3 dicembre all'8 gennaio, non soltanto i mercatini di Natale, ma tantissime altre attività culturali che sono consultabili sul sito ufficiale del Museo. L'evento si chiama "nove e tre quarti, special edition", dedicato alla saga di Harry Potter, ed è patrocinato dal Comune di Portici e realizzato in collaborazione con la Fondazione FS Italiane, mentre l'organizzazione è affidata alla E20 di Gianmauro Sannino e Simone Canzano. Nel parco ci saranno la casa di Babbo di Natale e la "Littorina postale" per scrivere e inviare la letterina dei desideri.

Al Castello di Limatola i mercatini di Natale

Al Castello di Limatola, in provincia di Benevento, tornano i caratteristici mercatini di Natale. "Un Natale da Fiaba e di fantasia – si legge sulla pagina Facebook – I Mercatini di Natale del Castello di Limatola stanno per ritornare". Le date sono:11-12-13 / 18-19-20 Novembre ed ininterrottamente dal 25 Novembre all'11 Dicembre 2022.