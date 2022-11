Natale 2022, Marisa Laurito madrina della Fiera dei presepi di San Gregorio Armeno Festa di inaugurazione martedì 22 novembre 2022 con Marisa Laurito in piazza San Gaetano. Sabato 19 il concerto con gli zampognari.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sarà Marisa Laurito la madrina della 151esima edizione della Fiera di Natale dei presepi di San Gregorio Armeno. L'inaugurazione si terrà martedì 22 novembre, alle ore 11,30, a San Gregorio Armeno. In piazza San Gaetano ci sarà il taglio del nastro simbolico, con il brindisi e la passeggiata tra le botteghe per ammirare le nuove opere artigianali dedicate al Natale. Invitati anche il sindaco Gaetano Manfredi, gli assessori Teresa Armato e Antonio De Iesu.

Sabato 19 il concerto degli zampognari

Ma ci sarà già un'anteprima della fiera, sabato 19 novembre, con il concerto degli zampognari alle ore 16.00. In piazza ci saranno gli zampognari di Natale di Ailano, in provincia di Caserta, Raffaele Caruso e Amerigo Rega, che allieteranno con la zampogna e ciaramella la via dei presepi, San Gregorio Armeno, con la loro musica tradizionale natalizia facendo così respirare già l'aria di Natale nel centro antico di Napoli.

Venerdì scorso è iniziata l'installazione delle casette di legno, tutte uguali, lungo la stradina dei Decumani, dove saranno posizionati gli allestimenti di Natale, con i pastori, gli angioletti, i Re Magi e tutte le altre statuine tipiche della tradizione napoletana. I maestri presepiai e pastorai hanno chiesto al Comune di istituire come ogni anno l'ordinanza con il piano di viabilità, che dovrebbe prevedere il senso unico pedonale a scendere, per evitare di ingolfare la stradina, già in questo weekend presa d'assalto dai turisti. L'inaugurazione anche quest'anno dovrebbe tenersi in piazza San Gaetano, con la presenza delle istituzioni, come avvenuto già in passato.