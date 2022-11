Natale a Napoli 2022, a San Gregorio Armeno le nuove casette di legno per presepi e pastori Inaugurazione della fiera di Natale sabato 19 novembre con gli zampognari. Ma i presepiai chiedono al Comune un piano viabilità per i turisti.

La Fiera dei presepi di San Gregorio Armeno sarà inaugurata sabato 19 novembre. È tutto pronto per il taglio del nastro, al quale sono stati invitati anche il sindaco Gaetano Manfredi e gli assessori Teresa Armato (Turismo e Commercio) e Antonio De Iesu (Sicurezza). Ci saranno anche gli zampognari, come da tradizione. Venerdì è iniziata l'installazione delle casette di legno, tutte uguali, lungo la stradina dei Decumani, dove saranno posizionati gli allestimenti di Natale, con i pastori, gli angioletti, i Re Magi e tutte le altre statuine tipiche della tradizione napoletana.

San Gregorio Armeno assaltata dai turisti: "Serve un piano traffico"

Per l'inaugurazione di sabato mancano ancora gli ultimi dettagli. I maestri presepiai e pastorai hanno chiesto al Comune di istituire come ogni anno l'ordinanza con il piano di viabilità, che dovrebbe prevedere il senso unico pedonale a scendere, per evitare di ingolfare la stradina, già in questo weekend presa d'assalto dai turisti. L'inaugurazione anche quest'anno dovrebbe tenersi in piazza San Gaetano, con la presenza delle istituzioni, come avvenuto già in passato.

L'avvio della fiera quest'anno arriva con circa un mese di ritardo rispetto alla data inizialmente richiesta dai bottegai, che era quella del 15 ottobre. La fiera, poi, dovrebbe concludersi il 15 gennaio 2023. Per il Natale 2022, i maestri bancarellari dei presepi avevano presentato, tramite l'associazione artigianale di arte presepiale di San Gregorio Armeno, presieduta da Samuele Marigliano, un piano al Comune di Napoli il 27 aprile scorso che definiva le caratteristiche dell'evento di quest'anno.