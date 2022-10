San Gregorio Armeno, la Fiera dei presepi di Natale 2022 è salva: parte il 6 novembre Dopo l’allarme sui ritardi lanciato dai bancarellari, il Comune assicura: “La fiera partirà la prima settimana di novembre. A breve la delibera”

È salva la fiera delle bancarelle di Natale 2022 a San Gregorio Armeno. Dopo l'allarme lanciato ieri dall'associazione dei maestri presepiai sui ritardi nell'organizzazione, oggi è arrivata la rassicurazione del Comune di Napoli. “Il Municipio – spiega Gabriele Casillo, storico rappresentante dei pastorai bancarellari – ci ha assicurato che la delibera sarà approvata a breve. Chiederemo un altro incontro per la seconda delibera che servirà a regolare il flusso pedonale dei turisti, come avviene ogni anno”. L'avvio della fiera, quindi, dovrebbe avvenire sabato 6 novembre 2022, con un paio di settimane di ritardo rispetto alla data inizialmente richiesta dai bottegai, che era quella del 15 ottobre. La fiera, poi, dovrebbe concludersi il 15 gennaio 2023.

Ci sarà anche il piano dei percorsi pedonali

Per il Natale 2022, i maestri bancarellari dei presepi avevano presentato, tramite l'associazione artigianale di arte presepiale di San Gregorio Armeno, presieduta da Samuele Marigliano, un piano al Comune di Napoli il 27 aprile scorso che definiva le caratteristiche dell'evento di quest'anno.

Cosa prevede il piano per San Gregorio Armeno a Natale 2022? L'installazione di gazebo uniformi di colore rosso pompeiano per tutti i 46 artigiani. L'inaugurazione anche quest'anno dovrebbe tenersi in piazza San Gaetano, con la presenza delle istituzioni. Gli artigiani hanno chiesto anche lo sconto dell'80% sulla tassa di occupazione di suolo pubblico, che viene concessa di solito per gli eventi della tradizione partenopea. A questo dovrebbe aggiungersi anche il tradizionale percorso pedonale, con il senso unico a scendere, per evitare affollamenti lungo la strada.