Biagio Izzo nuovo direttore artistico del Teatro Plauto di San Nicola la Strada (Caserta): accordo per 6 anni

L’attore e comico Biagio Izzo

Biagio Izzo nuovo direttore artistico del Teatro Plauto di San Nicola la Strada. A dare l'annuncio è il sindaco del comune del Casertano, Vito Marotta. L'attore e comico napoletano dirigerà lo stabile comunale per i prossimi 6 anni ed ha già annunciato un piano di rilancio con un ricco cartellone in programmazione e ospiti del palcoscenico artistico nazionale. "È mia intenzione fare il massimo per offrire una stagione artistica di alto livello", ha dichiarato Izzo. Il teatro Plauto di San Nicola la Strada, 600 posti, è stato fondato nel 2011, ma negli ultimi anni l'offerta si era progressivamente ridotta. Da qui, la volontà dell'amministrazione comunale di un piano di rilancio che ne potesse valorizzare l'offerta artistica e culturale, trasformandolo in un attrattore sia per la cittadinanza che per tutta l'area.

Il teatro sarà gestito per i prossimi 6 anni dalla società Ufficio K srl, che ha sede in via Duomo a Napoli e si è aggiudicata il bando lanciato dal Comune. Izzo sarà il direttore artistico: artista di fama nazionale con una lunghissima carriera, iniziata agli esordi con il cabaret, conosce benissimo il palco e il pubblico. Già previsto in cartellone per la prossima stagione lo spettacolo L’arte della truffa di Biagio Izzo, che sta riscuotendo grande successo.

Negli ultimi 20 anni la società Ufficio K Srl ha organizzato eventi con grandi artisti come Caparezza, Raiz, Subsonica, Marlene Kuntz, Afterhours, solo per citarne alcuni, curando diversi festival, spettacoli all'Arena Flegrea e al Palapartenope di Napoli. Attualmente gestisce anche il Teatro Tasso di Sorrento, dove la direzione artistica è affidata ad un altro grande attore icona Massimiliano Gallo. Il bando prevede un canone annuo di 30mila euro che sarà versato al Comune per la gestione dell'impianto culturale. Previsti agevolazioni per le associazioni e eventi con il Comune.