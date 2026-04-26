Alberto Angela torna a Napoli per girare un programma sui tesori del sottosuolo

Alberto Angela e Gaetano Manfredi

Alberto Angela torna a Napoli per un nuovo programma sui tesori del sottosuolo: la città sotterranea tra fonti e sorgenti d'acqua, grotte, gallerie e cavità. Il presentatore e divulgatore scientifico è in questi giorni in città per le riprese della trasmissione che dovrebbe andare in onda quest'estate. Nelle scorse settimane è stato visto più volte nella zona di Santa Lucia. Proprio qui, si trovano alcuni degli accessi privilegiati alla Napoli sotterranea, con le sorgenti dell'acqua ferrata, "zuffregna", come si chiama a Napoli, e luoghi incantevoli come la Galleria Borbonica.

Il Comune proprio in questi mesi ha avviato un programma di recupero delle antiche fonti d'acqua, un tempo raccolta attraverso le "mummare" le caratteristiche anfore. Sempre nella zona di Santa Lucia si trovano le antiche testimonianze della colonia greca di Parthenope, tra il Monte Echia, accessibile grazie all'ascensore inaugurato dal sindaco Gaetano Manfredi, e la villa di Lucullo.

Manfredi: "I napoletani lo amano"

Il primo cittadino ha incontrato Alberto Angela in questi giorni: "Un piacere incontrare Alberto Angela, tornato a Napoli dopo lo straordinario successo della sua puntata sulla città. Da anni racconta l’Italia, con passione e competenza facendo arrivare la nostra storia a tutti. I napoletani amano Alberto Angela perché sa valorizzare la cultura e la bellezza del nostro Paese entrando in punta di piedi. Napoli lo accoglie sempre volentieri".

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Un feeling lungo 5 anni quello tra l'ex rettore e lo showman, iniziato la notte di Natale del 2021, con la fortunata trasmissione Stanotte a Napoli su Rai Uno, che ha tenuto incollati allo schermo oltre 4 milioni di telespettatori, con uno share del 23%. Il sindaco Manfredi si era insediato solo da poche settimane. Ma l'amore di Alberto Angela per Napoli è molto più antico, tanto che nel 2018 gli è valso il riconoscimento della cittadinanza onoraria di Napoli, per la sua attività di divulgazione scientifica.

Dopo Stanotte a Napoli, sono seguite tante altre puntate dedicate da Alberto Angela al capoluogo campano. Con Ulisse – Il piacere della scoperta" è stato sul Lungomare di via Partenope e ai Quartieri Spagnoli. All'Italia e al mondo intero ha svelato le meraviglie del Cristo Velato nella Cappella Sansevero e dei tesori custoditi nei depositi del Museo Archeologico. Il 5 giugno 2023, Angela ha ricevuto, poi, la Laurea Honoris Causa in Geologia alla Federico II per gli 800 anni dell'Ateneo.