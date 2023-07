Università Federico II, festa di compleanno per gli 800 anni con Alberto Angela e Bocelli Grandi preparativi per gli 800 anni dell’Ateneo fredericiano: nel 2024 una settimana di spettacoli ed eventi in piazza. Laurea ad honorem per Bocelli e la Principessa di Giordania.

A cura di Pierluigi Frattasi

L'Università Federico II di Napoli si prepara per la festa di compleanno per gli 800 anni della sua fondazione che ricadranno nel 2024. Tanti eventi e ospiti illustri per quello che si preannuncia come un appuntamento imperdibile per il mondo della cultura e dell'arte. Tra gli ospiti ci saranno Alberto Angela e Alessandro Barbero, grandi divulgatori scientifici, amati dal grande pubblico. Ma anche personalità del mondo del cinema e dello spettacolo partenopeo come Paolo Sorrentino e Vincenzo Salemme.

La Festa per gli 800 anni della Federico II nel 2024

E, ancora, le lauree honoris causa per Andrea Bocelli, uno dei cantanti italiani più amati e famosi al mondo, e per la Principessa di Giordania. Comincia a prendere forma il grande appuntamento previsto per il prossimo anno, con un programma molto fitto di incontri e spettacoli. Il rettore della Federico II, Matteo Lorito, ha anticipato a Fanpage.it i nomi di alcuni degli ospiti che hanno già dato la loro disponibilità. Tra questi, appunto, "Alessandro Barbero, ma anche Alberto Angela, che racconterà la storia della Federico II, Paolo Sorrentino, Vincenzo Salemme. Ci saranno le lauree honoris causa ad Andrea Bocelli e alla Principessa di Giordania".

Opere d'arte nelle sedi universitarie e concerto in piazza

E, ancora, "le sedi universitarie – dice Lorito – saranno arricchite con installazioni artistiche fatte da artisti napoletani. Istituiremo il Museo dell'opera fridericiana, dove si potrà conoscere la storia di questa antichissima istituzione, grazie ad un finanziamento del ministro Gennaro Sangiuliano che ha grande sensibilità nei confronti di Napoli. Avremo percorsi con il FAI nell'ateneo che consentiranno di vivere la bellezza di questa struttura. Una settimana, a cavallo del 5 giugno 2024, piena di festeggiamenti, con un grande concerto in piazza. E poi rendering dei monumenti, presentazioni di progetti di dipartimenti creati dagli studenti. Magari anche un ologramma di Federico II che risponderà alle domande".

La Federico II, insomma, si prepara a vivere il suo ottocentesimo compleanno nel migliore dei modi, senza risentire per nulla dell'età. Anzi, presentandosi come un'Università all'avanguardia nella cultura e nella tecnologia.

Rettore Lorito, Napoli è una città sempre più turistica, cosa suggerisce al Comune?

Il sindaco Gaetano Manfredi conosce bene le due realtà della città e dell'Università. Alla giunta noi già forniamo sostegno e supporto. Abbiamo docenti coinvolti nel governo della città. Napoli attrae tanti turisti, ma non è solo friggitorie e pizzetterie per i visitatori mordi e fuggi. Credo che molti turisti apprezzino, oltre al folklore, anche l'alto livello culturale della città. Monumenti e patrimonio artistico, spettacoli, attività culturali e letterarie, tutte attività che hanno il sostegno dell'Università.

Uno dei messaggi che l’Università Federico II potrebbe lanciare per i suoi 800 anni potrebbe essere raccontare una Napoli che è una grande capitale universitaria e di cultura?

I turisti possono visitare grandi musei ma anche quelli dell'Università. Abbiamo un sistema museale di ateneo che conta il Real Museo Mineralogico, il Museo Zoologico, di Antropologia, di Paleontologia, della Fisica. Musei che si possono visitare comodamente, prenotando su un apposito sito. E, ancora, due Orti Botanici, a Napoli e Portici, che sono strutture monumentali museali, e assieme a quelli di Palermo e Padova sono tra i più belli e ricchi d'Europa. Anche i musei universitari stanno aumentando i visitatori. Noi, inoltre, formiamo anche le figure specializzate. Abbiamo il primo corso di laurea in hospitality management, e tanti altri corsi in gastronomia e turismo.