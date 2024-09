video suggerito

A Caivano nasce il corso di laurea in Tecnologie in Agricoltura nel nuovo plesso universitario L'annuncio è arrivato dalla ministra dell'Università Anna Maria Bernini. Il corso di laurea comprende tutte le università campane, soprattutto Federico II e Vanvitelli.

A cura di Valerio Papadia

Ancora un presidio culturale a Caivano: nella città della provincia di Napoli verrà infatti attivato il corso di laurea in Tecnologie in Agricoltura, nel nuovo polo universitario di 3.800 metri quadri che verrà costruito. Si tratta di un corso di laurea, come indica anche la denominazione, dedicato alle nuove tecnologie applicato all'agricoltura: a partecipare sono tutte le università della Campania, anche se come capofila c'è la Vanvitelli, ma come protagonista la Federico II, che ha grande competenza nell'ambito.

Ad annunciare l'istituzione di questo nuovo corso di laurea, in collegamento dall'Uzbekistan a un evento che si è svolto oggi a Siracusa, è stata Anna Maria Bernini, ministra dell'Università, che ha dichiarato: "Caivano per noi non è solamente un luogo dove è accaduta una cosa terribile – ha aggiunto il ministro – ma dove stiamo creando le condizioni per un riscatto sociale, economico e accademico. Stiamo cercando di portare le cosiddette agenzie di senso, quindi l'università, la formazione superiore".

"Caivano non è solamente un luogo, una parola – ha ribadito la ministra Bernini – ma è un percorso che noi vorremmo applicare a tutti i luoghi dove l'università, la ricerca ma soprattutto l'innovazione hanno una funzione rigenerativa. Ed è esattamente quello che l'agricoltura ha, applicata con le nuove tecnologie, con l'intelligenza artificiale, con la realtà aumentata, con i bracci robotici, con le stampanti 3 D: ha la capacità di rigenerare e di creare nuove professionalità".