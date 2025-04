video suggerito

La scoperta: nel cuore del Duomo di Napoli c'è una cappella quattrocentesca nascosta Una cappella quattrocentesca dedicata all'Annunziata, murata e dimenticata, ma ancora intatta: è nel livello inferiore della celebre Cappella Minutolo nel Duomo.

A cura di Redazione Napoli

Una cappella del Quattrocento, murata, dimenticata e per decenni utilizzata (pare) come sgabuzzino. Eppure ancora lì, intatta, con il suo altare e un affresco della Vergine Annunziata sopravvissuti al tempo e all'incuria. Accade a Napoli, nel ventre del Duomo, centro storico partenopeo. Lì è riaffiorata una straordinaria testimonianza gotica: la Cappella dell’Annunziata, nascosta nel livello inferiore della più celebre Cappella Minutolo.

Il ritrovamento è frutto di una lunga e tenace indagine condotta dallo storico dell’arte Mariano Saggiomo e sarà al centro di un incontro di studi martedì 15 aprile alla Fondazione Real Monte Manso di Scala. Un po’ di storia: nei primi del Quattrocento, il cardinal Minutolo decise di ampliare la cappella di famiglia nel Duomo per costruirvi il proprio monumento funebre, capolavoro gotico, ancora oggi visibile. Nello spazio ipogeo, creato durante i lavori, fu realizzata una cappella separata dedicata all’Annunziata, raggiungibile non dal Duomo ma da una stradina privata che collegava il giardino del palazzo di famiglia, dietro la tribuna.

Con il passare dei secoli, però, la cappella fu progressivamente abbandonata. Nel XIX secolo le fu affiancato persino un pollaio. Poi venne sconsacrata. Forse nel secondo dopoguerra, l’unico accesso fu murato, e oggi l’ingresso risulta letteralmente nascosto sotto il terrazzo di un bed & breakfast.

La scoperta recente si deve alla paziente ricerca di Saggiomo, culminata in una campagna fotografica finanziata dalla Bibliotheca Hertziana di Roma e realizzata dallo Studio Pedicini. Le immagini sono state ottenute attraverso una feritoia nella cripta della Cappella Minutolo. Le riprese aeree con il drone hanno poi permesso di localizzare con precisione il vano murato. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista internazionale Römisches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana.

Un dettaglio letterario per gli amanti delle curiosità: la Cappella Minutolo, sotto cui si trova quella dell’Annunziata, è citata anche da Boccaccio nel Decameron, nella novella di Andreuccio da Perugia. Oggi, però, questo piccolo gioiello rischia di svanire per sempre, nascosto dietro pareti anonime e sotto pavimenti estranei. L’appuntamento del 15 aprile potrebbe essere il primo passo per restituirlo, finalmente, alla città.