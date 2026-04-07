Nuovo trapianto di cuore al Monaldi, operato 30enne con grave difetto cardiaco

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All'ospedale Monaldi di Napoli eseguito un nuovo trapianto di cuore su un uomo di circa 30 anni con una grave cardiopatia dilatativa terminale. Il reparto trapianti di cuore per adulti, infatti, è pienamente operativo. Al momento risultano sospesi solo quelli pediatrici, dopo il caso del piccolo Domenico. Per i bimbi prosegue l’attività cardiochirurgica, ma non si eseguono trapianti. L'intervento di oggi, avvenuto su paziente adulto, è stato eseguito con successo dall’équipe del cardiochirurgo Claudio Marra. "Il paziente – riferisce il nosocomio napoletano, afferente all'Ospedale dei Colli – è in buone condizioni cliniche. Presto potrà essere dimesso per fare ritorno a casa".

Il Monaldi: "Il programma trapianti funziona"

L'operazione chirurgica è stata eseguita durante il periodo della Settimana Santa. Secondo il Monaldi, quindi, "il risultato raggiunto assume un significato ancora più forte perché maturato in un periodo delicato come quello delle festività pasquali, quando la macchina assistenziale ha dimostrato di saper mantenere standard elevati di efficienza, tempestività e coordinamento. Questo nuovo trapianto conferma, ancora una volta, che il programma trapianti del Monaldi funziona, grazie a una filiera organizzativa e clinica capace di tenere insieme alta specializzazione, continuità assistenziale e rapidità di risposta. Un traguardo che porta la firma di tutti i professionisti coinvolti: cardiochirurghi, cardiologi, anestesisti, rianimatori, perfusionisti, infermieri, tecnici e operatori sanitari che, con competenza e dedizione, rendono possibile ogni fase del percorso trapiantologico".

L'ospedale ha spiegato di aver costruito, tramite la direzione generale, un "modello organizzativo che ha consentito di consolidare il programma, rafforzare l’integrazione tra le diverse professionalità e assicurare stabilità a un settore strategico per la sanità campana e nazionale". "I numeri – scrive – confermano la solidità di questo percorso: nei primi mesi del 2026 sono già stati realizzati con successo 5 trapianti di cuore in pazienti adulti e 7 impianti di assistenza ventricolare sinistra (VAD). Nel 2025 i trapianti di cuore eseguiti erano stati 24, dato che fotografa un’attività intensa e costante e consolida il ruolo del Monaldi come centro di riferimento nel campo della cardiochirurgia avanzata e della medicina dei trapianti".