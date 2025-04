Morte di Roberto De Simone, camera ardente al Teatro San Carlo, mercoledì funerali, bandiere a lutto a Napoli

video suggerito

A cura di Redazione Napoli

La morte del maestro Roberto De Simone, scomparso a 91 anni, suscita cordoglio in tutto il mondo della musica e del teatro italiano. La camera ardente vedrà tornare le sue spoglie mortali nel Teatro San Carlo che il musicologo tanto amò e per il quale tanto lavorò nella sua lunga e intensa attività artistica. A disporlo, il sindaco di Napoli e presidente del Consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro San Carlo, Gaetano Manfredi. Nel giorno dei funerali, che dovrebbero tenersi nella giornata di mercoledì 9 aprile, le bandiere saranno a mezz'asta.

«È una grandissima perdita – ha detto il sindaco -. È stato capace di recuperare le radici culturali della nostra tradizione musicale ma con una grande capacità di innovazione, ed è un patrimonio che non va disperso, una memoria che non va dimenticata e noi lo onoreremo nel migliore dei modi». Sulla stessa linea il presidente della giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca: «La "Gatta Cenerentola", solo per citare una delle sue tante opere, è un patrimonio dell'umanità, straordinaria sublimazione della fantasia». Diverso, polemico, è il commento dello scrittore Roberto Saviano secondo il quale De Simone fu «Dimenticato, isolato, maltrattato».