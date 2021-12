Stasera a Napoli, Alberto Angela pubblica le sue foto del set: “Quanta bellezza in questa città” Alberto Angela su Facebook: “È stato davvero difficile riuscire a raccontare in una sola puntata tanta bellezza”

A cura di Pierluigi Frattasi

Le foto di Alberto Angela sul set di Stanotte a Napoli

“Se penso alla quantità e alla varietà di elementi culturali che Napoli racchiude in sé, mi rendo conto che è stato davvero difficile riuscire a raccontare in una sola puntata tanta bellezza. L’atmosfera magica del Natale ci ha accompagnato alla scoperta di una città incredibile. Vorrei ringraziarvi dal profondo del cuore per averci seguito così numerosi nella puntata di Stanotte a Napoli di ieri sera”. Alberto Angela, con un post sul suo profilo Facebook, ha voluto ringraziare tutti i telespettatori che ieri hanno seguito "Stanotte a Napoli" su Rai Uno, lo speciale dedicato interamente al capoluogo partenopeo, che ha riscosso un grandissimo successo. “Ho potuto farlo solo grazie al supporto di una squadra meravigliosa”, si è schermito il noto conduttore televisivo, con la sua consueta umiltà.

Le foto del Golfo di Napoli

“Vorrei cogliere l’opportunità di questo post per ringraziare tutto il gruppo di lavoro della Rai e il regista Gabriele Cipollitti, che da anni mi supportano nella realizzazione delle trasmissioni, e condividere con voi alcuni scatti realizzati da me durante le riprese di Stanotte a Napoli – scrive Alberto Angela – Sono foto nelle quali ho provato a fermare, in uno scatto, un dettaglio, un’atmosfera, un sentimento che, a mio modo di vedere, contribuiscono a conferire a questa città il fascino che tutto il mondo le riconosce”.

“E poi c’è una foto del golfo di Napoli che credo rappresenti un po’ tutto – aggiunge – Il golfo che è la metafora di una città, di Napoli e dei napoletani, della loro indole, della loro forza, della loro anima. Il golfo che ti abbraccia, come qualcuno che ti stringe a sé fino a farti avvertire il calore del suo petto. Napoli. Grazie per il vostro affetto”. Alberto Angela sarà di nuovo in onda martedì sera, 28 dicembre, con la prima puntata della nuova stagione di Meraviglie.

Il sindaco Gaetano Manfredi: “Quante emozioni”

"Napoli ha illuminato il Natale di tutti gli italiani – ha commentato il sindaco Gaetano Manfredi – Il programma ‘Stanotte a Napoli' ha regalato grandissime emozioni: per questo dico grazie alla Rai e grazie ad Alberto Angela per aver lanciato una sfida risultata vincente. I napoletani hanno tra le mani un immenso tesoro da custodire e valorizzare sempre di più. Adesso tocca a noi".