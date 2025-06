Incendio a Napoli, rogo a Gianturco ed enorme colonna di fumo sulla città: strade chiuse Vasto incendio a Gianturco nell’ex area Nato. Enorme colonna di fumo su Napoli. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

Un grosso incendio è scoppiato a Napoli nel pomeriggio di oggi, sabato 28 giugno. Il rogo, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, è in corso nell'area ex Nato di via Gianturco. La strada è stata chiusa, l'area è stata interdetta nei quattro sensi di marcia, compresi i lati di via Caramanico e via Gianturco. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, polizia di Stato e polizia municipale. "Sembra che a causa delle fiamme alte – spiega Carmine Meloro, del Comitato Poggioreale – si sia sciolto anche un solaio di guaina. Il fumo nero è anche acre. Consiglio a chi vive nel circondario di chiudere porte e finestre ed evitare di respirare le esalazioni di fumi".

Rogo a Rione Luzzatti, a fuoco rifiuti

L'incendio è scoppiato in vasto spazio recintato alle spalle della chiesa di San Giuseppe dei falegnami, nel Rione Luzzatti nel quale ci sono anche i resti di un campo di palla a volo mai aperto al pubblico. Attualmente lo spazio è frequentato da senza fissa dimora. A fuoco, secondo le prime informazioni, rifiuti e sterpaglie. Nessun pericolo per le abitazioni. Il caldo asfissiante di oggi e leggere folate di vento, secondo i vigili del fuoco, potrebbero aver aiutare nella propagazione delle fiamme.

Un altro incendio è scoppiato in Campania a Baia Domizia, in provincia di Caserta, a pochi passi dagli stabilimenti balneari. Le fiamme si sono estese in breve tempo, scatenando il panico fra i bagnanti. A prendere fuoco, in quel caso, sterpaglie nei pressi della pineta che si trova a pochi passi dall'Arena dei Pini, davanti al lido Pedro, fra i territori di Cellole e Sessa Aurunca. Dalle prime fiamme, in breve tempo si è formato il vasto incendio anche a causa dei venti forti che hanno portato il fuoco verso il mare e dell'erba secca che si trova in tutta l'Arena dei Pini.