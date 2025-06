Paura a Baia Domizia per un incendio, le fiamme a ridosso degli stabilimenti: “Eravamo intrappolati” Fiamme e fumo a Baia Domizia, in provincia di Caserta, dove nel pomeriggio è divampato un vasto incendio a ridosso degli stabilimenti balneari, panico fra i bagnanti. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Beatrice Tominic

L’incendio di Baia Domizia, dall’omonima pagina su Facebook.

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, sabato 28 giugno 2025, a Baia Domizia, in provincia di Caserta, a pochi passi dagli stabilimenti balneari. Led fiamme si sono estese in breve tempo, scatenando il panico fra i bagnanti. "Mi trovavo in uno dei punti più colpiti, ce la siamo vista davvero brutta – ha fatto sapere a Fanpage.it una persona che si trovava lì – Ci siamo ritrovati fra le fiamme e il mare, eravamo come intrappolati", ha raccontato.

Le fiamme visibili dal parcheggio, nello scatto per Fanpage.it.

"Le fiamme erano a qualche metro dal parcheggio delle automobili (come ha mostrato nell'immagine in alto, ndr). Siamo arrivati nell'area di sosta e siamo tornati indietro, per chiedere cosa potessimo fare, come potessimo dare una mano. È stato terrificante", ha poi aggiunto.

Il sospetto, ma spetterà poi agli inquirenti confermarlo, è che possa essersi trattato di una serie di incendio dolosi accesi a poca distanza l'uno dall'altro.

L'incendio a Baia Domizia: cosa è successo

A prendere fuoco per primo il territorio della pineta che si trova a pochi passi dall'Arena dei Pini, davanti al lido Pedro, fra i territori di Cellole e Sessa Aurunca. Dalle prime fiamme, in breve tempo si è formato il vasto incendio anche a causa dei venti forti che hanno portato il fuoco verso il mare e dell'erba secca che si trova in tutta l'Arena dei Pini.

Non appena compreso ciò che stava accadendo, in molti hanno provato a lasciare le spiagge, ma la strada statale Domiziana è stata presto chiusa al traffico veicolare. Chi è riuscito a mettersi in auto prima che l'incendio si estendesse, invece, è poi rimasto bloccato in coda fra autovetture e mezzi pesanti per tutto il tratto che va da Formia a Mondragone.

Secondo le prime informazioni emerse, non si esclude che uno dei roghi possa essere partito dal palazzone abbandonato di Mondragone, ma è ancora troppo presto per avanzare ipotesi e fare ricostruzioni.

L'arrivo dei soccorsi

Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati i soccorsi. Le fiamme e il fumo erano visibili da lontano. A raggiungere il luogo dell'incendio, gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone e Caserta insieme ai volontari della Protezione Civile e alle forze dell'ordine. Spetterà poi a loro cercare di ricostruire l'accaduto ed evidenziare le cause degli incendi.