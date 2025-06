video suggerito

La scaletta del concerto 2025 dei Massive Attack all'Arena Flegrea: l'ordine delle canzoni a Napoli Stasera, domenica 22 giugno 2025, i Massive Attack arrivano a Napoli per un concerto speciale nella città d'origine del cantante Robert Dal Naja. Ecco la scaletta con cui la band potrebbe esibirsi nella città partenopea.

A cura di Redazione Napoli

Robert Dal Naja – ph Alessandro Bremec:SOPA Images:LightRocket via Getty Images

Stasera i Massive Attack arrivano all'Arena Flegrea di Napoli per il Noisy Naples Fest e un concerto che si preannuncia già speciale visto il legame che la band ha con la città. La band di Bristol, in tour in Italia in questi giorni, infatti, è capitanata da Robert Dal Naja, 3D, che è di origini partenopee oltre a essere un grande tifoso della squadra allenata da Antonio Conte. Dal Naja, infatti, aveva seguito la squadra durante le ultime partite, partecipando ai festeggiamenti del quarto scudetto, e resta indimenticabile l'esibizione che la band fece sempre nella location di Fuorigrotta nel 2008, durante il Neapolis Festival, quando il cantante si esibì con la maglia di Lavezzi.

Nonostante siano discograficamente fermi dal 2010 (a eccezione dell'EP Ritual Spirit del 2016), i Massive Attack restano una band di culto, in grado di riempire concerti con la musica e il proprio impegno politico. Negli ultimi anni la band è attivamente a supporto della Palestina, da anni cercano tramite concerti e social di sensibilizzare per la causa e questa sera non farà eccezione, anzi bisognerà vedere se l'attacco degli Stati Uniti all'Iran, precedentemente attaccata da Israele, avrà qualche conseguenza sui messaggi che lanceranno dal palco partenopeo.

La scaletta del concerto dei Massive Attack all'Arena Flegrea di Napoli il 22 giugno

L'ultimo album della band inglese che ha inventato il trip hop e da cui parte il Bristol Sound è del 2010, mentre i fasti sono quelli di Protection e soprattutto Mezzanine che segnarono un ruolo fondamentale nella musica degli anni 90. Stando alle canzoni che stanno suonando nel nostro Paese e nel tour, in generale, la band porterà canzoni come Unfinished Sympathy, Angel, ovviamente Teardrop, ma anche qualche cover come Song to the Siren di Tim Buckley e ROckwrok degli Ultravox. Ecco la scaletta che i Massive Attack potrebbero portare a Napoli e non è esclusa qualche sorpresa anche per quanto riguarda gli ospiti (sul palco di taranto c'erano, oltre a 3D e Grant "Daddy G" Marshall, anche Horace Andy, Deborah Miller ed Elizabeth Fraser).

In My Mind (Gigi D’Agostino cover)

Risingson

Girl I Love You

Black Milk

Take It There

Future Proof

Song to the Siren (Tim Buckley cover)

Inertia Creeps

ROckwrok (Ultravox cover)

Angel

Safe From Harm

Unfinished Sympathy

Levels (Avicii cover)

Teardrop

Group Four

In My Mind (Gigi D’Agostino cover) (Reprise)